Primăria Sectorului 1 trimite un birou mobil prin toate cartierele. Oamenii pot plăti taxe și depune cereri direct acolo

Primăria Sectorului 1. Foto: https://primariasector1.ro

Primăria Sectorului 1 a găsit o soluţie inteligentă pentru a nu-i obliga pe cetăţeni să se lupte cu traficul, ca să obţină documente. Biroul Mobil al Cetățeanului ajunge, pe rând, în toate cele 25 de cartiere ale Sectorului 1. Fără programare, locuitorii pot plăti taxe și impozite, pot cere certificate de atestare fiscală sau pot depune cereri pentru documente și autorizații, inclusiv certificate de urbanism. Proiectul a fost prezentat la conferinţa Smart Urban Mobility, organizată de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto Bucureşti.

George Tuță, primar al Sectorului 1 din București: Fiind foarte aglomerat și extrem de întins sectorul, ne-am gândit să ducem noi primăria către cetățeni și să nu mai fie nevoiți aceștia să bată drumul, dacă într-adevăr au nevoie. Și atunci avem acest Birou Mobil al Cetățeanului.

Înseamnă doar disponibilitatea administrației de a fi cât mai aproape de cetățean. Iar asta cred că face orașele inteligente. În primul rând, să identificăm drumurile de care nu mai avem nevoie sau pe care nu trebuie să le mai facem, să nu le mai facem. Iar atunci când avem nevoie să ne deplasăm, să putem să o facem în siguranță și cât mai repede posibil.

Tot de la date am pornit. Avem un sistem în care te poți programa, ca să nu mai stai la coadă. Și am văzut că zilnic vin peste 800 de cetățeni la biroul unic pe care îl avem. Și atunci am zis că cred că e mai simplu pentru noi să facem un turneu în întreg sectorul, prin fiecare cartier. Avem un program pe care, la standul nostru, o să-l găsiți, ca în timp de o lună, o lună și un pic, să poată să ajungă acest birou la cetățeni.

Dar, la fel de important, să știți că de multe ori cea mai bună soluție de mobilitate poate să fie să construiești o piață în colțul cartierului. Și cred că astea ar trebui să fie lucrurile la care să ne uităm, că vă dați seama, orașul este deja construit. Nu avem cum să-l dărâmăm pentru a-l reconstrui. Și atunci noi trebuie să luăm ca dat șoselele pe care le avem, nu putem să aducem altele suplimentare. Dacă am aduce, oricum am avea mai multe mașini, nu un trafic mai rapid. Și trebuie să gândim logica asta de proximitate, ca cetățenii să aibă în jurul cartierului tot ce au nevoie pentru a duce o viață civilizată.