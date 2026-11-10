Atacatorul din Cracovia vizitase site-uri despre autorul unui masacru din Norvegia. Ce au mai găsit polițiștii la Michal Oksinski acasă

2 minute de citit Publicat la 14:22 10 Noi 2026 Modificat la 14:22 10 Noi 2026

Lumânări aprinse în memoria victimelor atacului armat din Cracovia, 9 noiembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Atacatorul polonez care a ucis șase persoane într-o piață din Cracovia, a vizitat site-uri despre criminalul norvegian Anders Behring Breivik, a declarat marți ministrul polonez al Justiției, adăugând că există indicii că acesta ar fi putut fi influențat de extremismul de dreapta, transmite Reuters.

Motivele suspectului au făcut obiectul unei dispute politice aprinse, după ce ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat sâmbătă, la doar câteva ore după incident, că acesta ar fi fost influențat de ideologia extremei drepte.

Liderul partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a calificat declarația lui Kierwinski drept o „minciună sfruntată”, iar membrii guvernului au părut să își nuanțeze poziția luni.

Cu toate acestea, ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a declarat marți, pentru Radio Krakow, că există „indicii foarte puternice că extremismul de dreapta” s-ar afla în spatele acțiunilor suspectului, identificat de procurori drept Michal Oksinski, un muncitor în vârstă de 24 de ani, angajat la o fabrică.

Oksinski a murit luni la spital, după ce fusese împușcat și arestat de poliție cu câteva minute înainte. Anterior, autoritățile au declarat că acesta deschisese focul dintr-o mașină, în piața centrală istorică din Cracovia, o destinație turistică populară.

„Este clar că a vizitat site-uri care aveau legătură cu Anders Breivik”, a declarat Zurek.

Anders Breivik, autorul masacrului de pe insula norvegiană Utoeya

În iulie 2011, neo-nazistul anti-musulman Breivik a ucis opt persoane cu ajutorul unei mașini-capcană, detonată la Oslo, după care a împușcat mortal alte 69 de persoane, majoritatea adolescenți, într-o tabără de vară a organizației de tineret a Partidului Laburist, pe insula Utoeya.

Zurek a adăugat că în camera lui Oksinski a fost găsit un steag galben, pe care era reprezentat un șarpe și apărea inscripția „Don't tread on me” („Nu călca pe mine”), cunoscut drept steagul Gadsden. Acesta ar fi fost folosit de grupări de extremă dreapta din Statele Unite.

Ministrul a mai spus că simbolurile descoperite la locul de muncă al lui Oksinski „ar putea indica această direcție a anchetei”.

Deputatul PiS Michal Wojcik a declarat pentru Reuters că este „indignat” de comentariile lui Zurek.

„În opinia mea, reprezentanții guvernului polonez se comportă în mod necinstit față de comunitatea internațională”, a afirmat acesta.

Kierwinski a declarat marți, la postul public de radio, că nu își retrage nicio afirmație făcută anterior, dar că așteaptă să vadă concluziile anchetatorilor.

Zurek a mai spus că în mașina folosită de atacator a fost găsit un amortizor de zgomot pentru armă.

Trupurile tatălui, mamei și surorii lui Oksinski au fost descoperite sâmbătă în locuința familiei. Potrivit oficialilor, este posibil ca aceștia să fi fost, de asemenea, uciși de Oksinski.