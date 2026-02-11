Chiar pot doar 15.000 de ruși să blocheze NATO pe Flancul Estic? Mark Rutte promite o „reacție devastatoare” a Alianței

Militari NATO în cadrul unui exercițiu al Alianței. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a precizat miercuri că Alianța Nord Atlantică va avea o „reacție devastatoare” în cazul în care teritoriul său va fi ținta unui atac. Reacția lui Rutte vine după ce un așa-numit „joc de război” realizat recent a arătat că 15.000 de soldați ruși ar putea bloca coridorul strategic Suwalki, care ar permite Rusiei cucerirea țărilor baltice.

„Sunt foarte sigură că NATO va putea răspunde rapid”, a spus Mark Rutte, într-o conferință de presă. „Pot să vă asigur că și NATO face jocuri de război, cu o multitudine de scenarii bazate pe informații relevante, în funcție de postura și capacitățile pe care le avem”.

Secretarul general al NATO a adăugat că trupele Alianței sunt bine pregătite și pot răspunde la orice fel de amenințări.

„Să nu se gândească cineva să ne atace, pentru că reacția noastră va fi devastatoare. Ce trebuie să facem este să ne asigură că, în câțiva ani, să putem fi la fel de capabili, pentru a putea reacționa într-un mod devastator împotriva oricui ar încerca să atace această alianță”, a mai spus Mark Rutte, care a precizat că NATO continuă să întărească Flancul Estic.

În decembrie, compania media germană Welt a organizat la Berlin un așa-numit joc de război, la care au participat 16 foști politicieni, oficiali, personal militar german și NATO, precum și experți. Scenariul prevedea o invazie rusească a Lituaniei pe 27 octombrie 2026. Sub pretextul unei crize umanitare în regiunea Kaliningrad, o forță de 15.000 de soldați a capturat orașul lituanian Marijampolė, un nod cheie de transport în apropierea așa-numitului „Coridor Suwalki”.

Conform previziunilor recente ale serviciilor de informații și oficialilor militari europeni, Rusia ar fi gata să atace NATO până în 2029. Cu toate acestea, o operațiune militară a Rusiei ar putea fi lansată mult mai devreme, înainte ca Europa, care își sporește investițiile în apărare, să fie pregătită să organizeze un răspuns la scară largă.

„Estimăm că Rusia va putea redistribui un număr mare de trupe la granițele NATO în decurs de un an”, a declarat ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, pentru Wall Street Journal.

„Îi vedem deja crescându-și stocurile strategice, consolidându-și prezența și armele de-a lungul granițelor NATO”. Chiar și fără un acord de pace privind Ucraina, Rusia ar putea elibera instantaneu până la 200.000 de soldați pur și simplu trecând de la operațiuni ofensive la menținerea pozițiilor pe frontul ucrainean, potrivit unor oficiali europeni și analiști de securitate.