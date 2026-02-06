Europa a început pregătirile pentru o invazie rusească. Cum a decurs „primul joc de război” și cine a câștigat

Conform previziunilor recente ale serviciilor de informații și oficialilor militari europeni, Rusia ar fi gata să atace NATO până în 2029. Cu toate acestea, aceste estimări s-au modificat recent, potrivit The Wall Street Journal: devine din ce în ce mai probabil ca o operațiune militară să fie lansată mult mai devreme - înainte ca Europa, care își sporește investițiile în apărare, să fie pregătită să organizeze un răspuns la scară largă, relatează The Moscow Times.

„Estimăm că Rusia va putea redistribui un număr mare de trupe la granițele NATO în decurs de un an”, a declarat ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, pentru Wall Street Journal.

„Îi vedem deja crescându-și stocurile strategice, consolidându-și prezența și armele de-a lungul granițelor NATO”. Chiar și fără un acord de pace privind Ucraina, Rusia ar putea elibera instantaneu până la 200.000 de soldați pur și simplu trecând de la operațiuni ofensive la menținerea pozițiilor pe frontul ucrainean, potrivit unor oficiali europeni și analiști de securitate.

În decembrie, compania media germană Welt a organizat la Berlin un așa-numit joc de război, la care au participat 16 foști politicieni, oficiali, personal militar german și NATO, precum și experți. Scenariul prevedea o invazie rusească a Lituaniei pe 27 octombrie 2026. Sub pretextul unei crize umanitare în regiunea Kaliningrad, o forță de 15.000 de soldați a capturat orașul lituanian Marijampolė, un nod cheie de transport în apropierea așa-numitului „Coridor Suwalki” - o porțiune de aproximativ 100 de kilometri a graniței lituano-poloneze, care se întinde din Belarus până în regiunea Kaliningrad. „Coridorul Suwalki” este considerat în mod tradițional una dintre principalele ținte potențiale ale Rusiei pe flancul estic al NATO.

Cum a decurs jocul de război

Participanții la jocul de război, care a avut loc la Universitatea Bundeswehr din Hamburg, au fost împărțiți în două echipe: echipa „albastră” (guvernul german) a fost condusă de Peter Tauber, fost secretar general al partidului CDU, aflat acum la guvernare, în rolul cancelarului Germaniei, iar echipa „roșie” (Rusia) a fost condusă de Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Berlin pentru Studii Ruse și Eurasiatice, în rolul „președintelui” Rusiei.

Încadrarea de către Rusia a invaziei sale drept o misiune umanitară i-a permis președintelui SUA să refuze să respecte articolul 5 din Carta NATO privind apărarea colectivă. Autoritățile germane au ezitat, iar Polonia, în ciuda faptului că și-a declarat mobilizarea, nu a trimis trupe în Lituania. Brigada germană (încă departe de a fi completă) staționată în Lituania nu a putut să-i ajute pe lituanieni, în parte pentru că dronele rusești plantaseră mine pe drumurile care duc de la baza sa.

Drept urmare, echipa „roșie” a reușit să obțină o poziție dominantă în statele baltice în doar câteva zile, lansând o invazie cu doar 15.000 de soldați și distrugând autoritatea NATO, ai cărei membri nu au prezentat un front unit.

Expertul militar vienez Franz-Stefan Gadi, care a vorbit în numele șefului Statului Major General rus, a explicat: „Descurajarea nu depinde doar de capacități, ci și de ceea ce crede inamicul despre hotărârea noastră. În acest joc de război, «colegii mei ruși» și cu mine știam: Germania va ezita. Și asta a fost suficient pentru a câștiga”.

„Rușii și-au atins majoritatea obiectivelor fără a angaja forțe semnificative”, a declarat analistul polonez în domeniul securității Bartłomiej Kot, care a jucat rolul prim-ministrului Poloniei.

Riscurile pentru ruși

În realitate, un astfel de scenariu poate fi evitat datorită avertismentelor serviciilor de informații, consideră contraamiralul Giedrius Premeneckas, șeful Statului Major General lituanian. Înainte de invazia rusească a Ucrainei, existau ample informații conform cărora Vladimir Putin intenționa serios să desfășoare trupe; SUA avertizaseră în mod continuu despre acest lucru încă din noiembrie, iar Forțele Armate Ucrainene au avut ocazia să pregătească și să prevină un blitzkrieg de trei zile.

Mai mult, chiar și fără aliați, armata lituaniană — 17.000 de soldați în timp de pace și 58.000 după mobilizarea imediată — ar fi putut respinge un atac asupra orașului Marijampolė, consideră Premeneckas. Rusia, susține el, ar trebui să ia în considerare și riscurile:

Ar fi dificil pentru Rusia să-și mențină controlul asupra Kaliningrad, iar dacă ar începe un război, NATO ar trebui să precizeze foarte clar că ar pierde Kaliningradul în acest caz.

Cu toate acestea, oficialii și experții europeni spun că Rusia și-a pus deja economia pe picior de război, iar programul său de reînarmare și instruire a rezerviștilor depășește cu mult nevoile campaniei din Ucraina. De exemplu, continuă să producă tancuri moderne T-90, dar acestea nu mai sunt trimise pe frontul din Ucraina.

Strategii NATO sunt, de asemenea, îngrijorați de planurile militare ale Rusiei pentru insulele suedeze, finlandeze și daneze din Marea Baltică, părți din Polonia și zonele nordice ale Norvegiei și Finlandei, precizează WSJ, precum și de posibilitatea unor atacuri asupra infrastructurii strategice europene - până la portul olandez Rotterdam din Europa de Vest, unde se așteaptă să sosească întăriri din țări non-continentale NATO în cazul unui conflict militar.

Unii, însă, îndeamnă la prudență în ceea ce privește exagerarea acestor posibilități, având în vedere războiul de patru ani din Ucraina, în care Rusia a pierdut peste un milion de oameni. Președintele finlandez, Alexander Stubb, a declarat pentru Wall Street Journal:

„Putin a eșuat practic în tot ceea ce și-a propus. Nici măcar nu a încercat nimic concret împotriva NATO pentru că nu poate avea succes în Ucraina. Așadar, capacitățile Rusiei nu ar trebui supraestimate”.