Curtea Supremă din SUA dă undă verde reluării lucrărilor la zidul lui Trump de la frontiera cu Mexic

2 minute de citit Publicat la 23:42 09 Noi 2026 Modificat la 23:42 09 Noi 2026

Secțiune a zidului ridicat de SUA în regiunea Big Bend din Texas, la granița cu Mexic. Foto: Profimedia Images

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a deschis, luni, administrației Trump calea pentru a relua construcția zidului de frontieră în regiunea Big Bend din Texas, relatează agenția Associated Press. Este o lovitură pentru oponenții acestui proiect care există în ambele mari partide din SUA și care spun că zidul reprezintă o risipă de bani și o amenințare la adresa unui peisaj unic, adaugă sursa citată.

Zidul de la frontieră - conceput sub pretextul contracarării imigrației ilegale - este un proiect emblematic al președintelui Donald Trump. Liderul republican a promis în numeroase ocazii construirea acestuia, de la Oceanul Pacific până în Golful Mexic.

Vara trecută, republicanii din Congres au alocat 46 de miliarde de dolari pentru acest proiect, iar Biroul Vamal și de Protecție a Frontierelor a ridicat bariere într-un ritm de aproximativ 19 kilometri pe săptămână, de-a lungul graniței mexicane.

Administrația Trump și-a dat derogări pentru a ocoli legile de protecție a mediului

Guvernul a avansat în acest dosar apelând la derogări de anvergură, cu scopul de a ocoli diverse reglementări pentru protecția mediului înconjurător și care, la nivel istoric, au încetinit adesea proiectele de construcții de mare amploare.

În regiunea Big Bend din Texas, oponenți din ambele partide s-au mobilizat împotriva zidului care, în anumite zone, implică ridicarea unor obstacole din oțel cu o înălțime de aproximativ 9 metri, precum și instalarea de bariere pentru vehicule și construirea de noi drumuri.

Adversarii au argumentat că barierele reprezintă o risipă de fonduri și pun în pericol economia locală și stilul de viață într-o zonă în care, oricum, imigrația ilegală s-a situat și în trecut la un nivel scăzut. Ei susțin că obiectivul zidului ar putea fi atins mai eficient prin utilizarea exclusivă a tehnologiei de supraveghere bazată pe drone.

Procesul dintre oponenții zidului și administrația Trump a fost tranșat la Curtea Supremă

Un judecător din Texas a dat dreptate oponenților proiectului, constatând că este puțin probabil ca forul legislativ american să fi autorizat în mod clar astfel de derogări extinse pentru o zonă care înregistrează cea mai scăzută rată de reținere a imigranților de-a lungul întregii frontiere sudice a SUA. Magistratul a dispus oprirea imediată a tuturor lucrărilor de construcție în zonă, fiind vorba de o regiune care include Parcul Național Big Bend, precum și terenuri aflate în proprietate privată sau de stat, de-a lungul cursului râului care străbate parcul.

Administrația Trump a depus o contestație în regim de urgență, invocând treceri ilegale și capturi de droguri în Big Bend. Avocații guvernului federal au argumentat, de asemenea, că, în cazul în care ar rămâne o breșă în zid, fluxul de activități ilegale s-ar putea concentra tocmai în acea zonă.

Curtea Supremă a stabilit că legislația limitează drastic competența judecătorilor de a interveni atunci când guvernul federal decide că este necesară construirea rapidă a unor bariere la frontiera de stat. În majoritate, judecătorii au decis, astfel, să suspende hotărârea instanței inferioare.

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson - numită de democratul Joe Biden în 2022 - a formulat o opinie separată, exprimându-și dezacordul.