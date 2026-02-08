Directorul general al Washington Post a demisionat brusc, la câteva zile după concedierile masive

Directorul general al The Washington Post a demisionat brusc, la câteva zile după concedierile masive. FOTO: Getty Images

The Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan privind concedieri masive în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos.

Anunţarea, miercuri, a unui plan pentru reducerea posturilor a circa 300 de jurnalişti din 800 a generat un şoc, într-un context de apropiere a proprietarului publicaţiei şi fondatorului Amazon Jeff Bezos de Donald Trump, un preşedinte ce atacă presa tradiţională după revenirea lui la putere.



Într-un email adresat personalului şi dat publicităţii pe reţelele sociale de către un jurnalist al cotidianului, Will Lewis declară că, "după doi ani de transformare a Washington Post, este momentul potrivit" pentru el "să se retragă", scrie Agerpres.



El a fost înlocuit imediat de către Jeff D'Onofrio, directorul financiar al Washington Post numit anul trecut, a anunţat publicaţia.



Britanicul Will Lewis fusese numit cu misiunea de a redresa situaţia acestui cotidian american istoric.



The Washington Post, care a avut un rol activ în dezvăluirea scandalului Watergate şi a obţinut numeroase premii Pulitzer, este în criză de mai mulţi ani.



În timpul primului mandat al lui Donald Trump, situaţia publicaţiei fusese mai degrabă bună datorită acoperirii sale considerată fără concesii. Însă atunci când miliardarul republican părăsise Casa Albă, interesul cititorilor săi a scăzut, iar rezultatele au intrat în degringoladă. Cotidianul pierde bani de mai mulţi ani, potrivit presei.

"Sub conducerea mea, au fost luate decizii dificile, pentru a asigura un viitor durabil pentru Washington Post, pentru ca el să poată publica timp de mulţi ani informaţii de înaltă calitate non-partizane pentru milioane de clienţi în fiecare zi", a subliniat Will Lewis.



Mare parte dintre corespondenţii din străinătate, printre care toţi cei ce transmiteau din Orientul Mijlociu, precum şi din Rusia şi Ucraina, au fost concediaţi. Redacţiile de ştiri sportive, de carte, podcastul, paginile locale sau de infografic sunt de asemenea foarte afectate sau chiar suprimate total.