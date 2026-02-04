Concedieri masive la Washington Post, care desfiinţează mai multe secţii ale redacţiei. Jeff Bezos, acuzat că-i face pe plac lui Trump

Jeff Bezos, acuzat că-i face pe plac lui Trump, prin concedierile de la Washington Post. Sursa foto: Hepta

Washington Post face concedieri în rândul jurnaliştilor şi desfiinţează mai multe secţii, angajaţii fiind anunţaţi, miercuri dimineaţă, să rămână acasă, dar să participe la o şedinţă online, notează CNN. Zilele trecute, mai mulţi jurnalişti i-au trimis scrisori proprietarului Jeff Bezos, în care îl rugau pe omul de afaceri să nu facă restructurări radicale. Bezos este acuzat că încearcă să-i facă pe plac lui Donald Trump, având în vedere relațiile complexe cu administrația de la Casa Albă.

Redactorul şef Matt Murray și șeful resurselor umane Wayne Connell au trimis miercuri dimineață un e-mail angajaților, îndemnându-i să „stea acasă astăzi”, dar să participe la o întâlnire prin Zoom, în timpul căreia conducerea Washington Post va anunța „acțiuni semnificative în întreaga companie”.

Aceste acțiuni includ închiderea aproape întregii secțiuni Sport, închiderea secțiunii de recenzie de carte și anularea podcastului zilnic Post Reports, au declarat surse din cadrul ziarului.

Una dintre cele mai severe reduceri de personal vine sub forma unei „restructurari” a departamentului Metro al Post, care acoperă D.C., Maryland și Virginia.

Vor renunţa şi la corespondenţi

Acoperirea internațională a ziarului Post va fi, de asemenea, redusă semnificativ, deși unele birouri din afara SUA vor rămâne deschise.

Se așteaptă concedieri pe scară largă la Post de câteva săptămâni, mai ales după ce conducerea a comunicat personalului într-o notă internă că nu mai intenționează să trimită reporteri la Jocurile Olimpice de iarnă în această lună - o decizie care a fost în cele din urmă anulată.

Editorul ziarului Post, Will Lewis, a vorbit în privat despre găsirea unei căi către profitabilitate pentru Post prin concentrarea investițiilor ziarului pe politică și alte câteva domenii cheie, reducând în același timp investițiile în domenii precum sportul și afacerile externe.

Acest lucru a determinat echipe de reporteri să-i trimită proprietarului Jeff Bezos scrisori pasionate care îl îndemnau să nu micșoreze redacția.

Ce i-au scris lui Bezos

Într-o scrisoare obținută de CNN, semnată de șeful biroului, Matt Viser, și de alți șapte reporteri de la Casa Albă, jurnaliştii au susţinut că nu vor putea să-și mențină istoria de excelență în reportaje dacă Post concediază un număr semnificativ de angajați din alte secţii de știri.

„Dacă planul, în măsura în care există unul, este de a ne reorienta în jurul politicii, am vrut să subliniem cât de mult ne bazăm pe colaborarea cu publicațiile străine, sportive, locale - cu întregul ziar, de fapt. Și dacă alte secții sunt diminuate, cu toții suntem diminuați”, au spus Viser și ceilalți semnatari.

În urmă cu un an, Bezos a trasat o nouă viziune pentru secțiunea de opinii a ziarului Post, cândva apreciată, promovând piețele libere și libertățile personale. Această decizie l-a determinat pe editorul de opinie David Shipley să părăsească ziarul.

Schimbarea lui Bezos a venit la câteva luni după ce acesta a anulat o pagină de susţinere pentru Kamala Harris la sfârșitul anului 2024. Această decizie a dus la anulări masive de abonamente, afectând profitul ziarului Post.

Unii jurnaliști actuali și foști de la Washington Post au atribuit schimbările drastice și reducerile abrupte eforturilor lui Bezos de a-l îmbuna pe președintele Donald Trump, având în vedere relațiile complexe ale lui Bezos și Amazon cu administrația Trump.

„Bezos nu încearcă să salveze The Washington Post. El încearcă să-i supraviețuiască lui Donald Trump”, a declarat un fost jurnalist al Washington Post, Glenn Kessler, într-un articol de la începutul acestei săptămâni.