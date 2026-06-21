Keir Starmer este așteptat să demisioneze luni. Andy Burnham ar putea fi noul premier al Marii Britanii

Decizia de a demisiona ar putea deveni mai atractivă pentru Starmer dacă colegii săi de cabinet se vor întoarce împotriva lui. FOTO: Getty Images

Aproape unul din patru parlamentari laburiști îi cere public premierului britanic Sir Keir Starmer să își stabilească un calendar pentru plecare, în contextul unei presiuni politice tot mai mari în interiorul partidului. Apelurile vin după victoria lui Andy Burnham în alegerile parțiale din Makerfield și se intensifică odată cu creșterea numărului de aleși care îi solicită demisia sau retragerea din funcție, semn al unei fracturi tot mai vizibile în Partidul Laburist, potrivit Sky News.

Potrivit unor surse, Starmer ar putea demisiona luni, în condițiile în care peste 100 de parlamentari laburiști i-au retras sprijinul. Presa britanică scrie că premierul ar lua în calcul stabilirea unui calendar pentru plecarea sa din Downing Street. Deși purtătorii de cuvânt ai Guvernului susțin că acesta este hotărât să rămână în funcție, mai multe informații indică faptul că Starmer discută cu familia sa despre viitorul politic și despre o eventuală retragere ordonată.

Presiunea asupra premierului a crescut după victoria categorică a lui Andy Burnham în alegerile parțiale din Makerfield, iar surse politice citate de presa britanică afirmă că acesta ar fi ajuns la concluzia că nu mai are sprijinul necesar. În paralel, un aliat de rang înalt a estimat că există doar „o șansă de 25%” ca Starmer să continue în funcție, în timp ce premierul insistă public că va respinge orice provocare și că nu va lăsa partidul să fie destabilizat de lupte interne.

Mulți parlamentari ai Partidului Laburist - speriați de cât de nepopular a devenit Starmer în rândul alegătorilor - par convinși că Burnham, care este mai carismatic și oferă un stil personal mai autentic, va putea scoate partidul și țara din impas.

Potrivit NYT, decizia de a demisiona ar putea deveni mai atractivă pentru Starmer dacă colegii săi de cabinet se vor întoarce împotriva lui. Prim-ministrul ar putea decide să se retragă într-o tranziție ordonată pentru a evita haosul în interiorul partidului său.

Politicianul britanic laburist Andy Burnham, cel mai important rival declarat al premierului Keir Starmer, a reușit să câștige mandatul de parlamentar în alegerile parțiale în circumscripția Makerfield, ceea ce îi va permite să declanșeze procedura de înlocuire din funcție a liderului britanic.

Burnham este cel mai bine poziționat dintre rivalii lui Keir Starmer pentru a-i lua locul acestuia. Pentru a-i facilita ascensiunea, predecesorul său laburist din Makerfield a demisionat pentru a-i face loc.

Partidul Laburist a suferit o prăbușire rapidă în popularitate după aproape doi ani de guvernare, deși a câștigat alegerile din 2024 categoric în fața fostei puteri conservatoare.

Rateurile laburiștilor au fost decontate inclusiv în recentele alegeri locale din mai, în care principalul partid a fost Reform al lui Farage.

Dezastrul electoral i-a fost imputat exclusiv premierului Keir Starmer, care a fost criticat îndelung de colegii de partid. Aceștia au început să-i ceară tot mai apăsat și mai des demisia începând cu luna mai.