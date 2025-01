Un bărbat a trăit patru luni sub apă, în Panama, și a intrat în Cartea Recordurilor. Ce șanse au oamenii să se mute în oceane

Un inginer german reușit să doboare recordul mondial pentru traiul sub apă, fără decompresie, și să stabilească un nou record, consemnat ca atare de Cartea Recordurilor, relatează The Guardian.

Rudiger Koch, în vârstă de 59 de ani (foto și video următoare), a rezistat 120 de zile într-o capsulă scufundată în largul coastelor statului Panama.

El și-a părăsit vineri locuința situată la 11 metri sub apele oceanului, în care a trăit în ultimele patru luni.

La momentul respectiv a asistat Susana Reyes, reprezentantă a Guinness World Records.

VIDEO: Inside the SeaPod Alpha Deep off the coast of Puerto Lindo in Panama, German aerospace engineer Rudiger Koch, 59, hopes to break a world record -- for living underwater. pic.twitter.com/UG2mMY9oXr