Politico: Majoritatea britanicilor spun că premierul Keir Starmer ar trebui să demisioneze după scandalul Mandelson

Foto: Getty Images

Majoritatea britanicilor ar vrea ca prim-ministrul Keir Starmer să demisioneze în urma scandalului declanșat de informațiile că un personaj influent din anturajul său politic a avut legături cu Jeffrey Epstein, relatează Politico.

Mai exact, britanicii spun că legăturile lui Peter Mandelson, fost ambasador la Washington și un important membru al establishment-ului laburist, cu Epstein îl descalifică pe Starmer.

Sondajul citat de Politico a fost realizat online, weekend-ul trecut, de compania londoneză independentă Public First.

El arată poziția complicată în care se află Keir Starmer după un an și jumătate de mandat. Prim-ministrul britanic are o cotă de popularitate scăzută, el erodându-se puternic de-a lungul ultimului an, în ciuda unei victorii categorice în alegerile din vara lui 2024.

Conform sondajului, 52 la sută dintre britanici spun că șeful guvernului britanic ar trebui să demisioneze, în timp ce 19 la sută spun că ar trebui să rămână în funcție, dar că ar trebui să-și concedieze consilierii.

Dintre cei care au cerut demisia, 47% spun că sunt și alte motive, pe lângă scandalul Mandelson, pentru care Starmer ar trebui să demisioneze.

Chiar și dintre cei care intenționează să voteze din nou cu laburiștii, un sfert (23%) spun că Starmer trebuie să plece. Unul din trei (32%) spun că sfătuitorii lui Starmer ar trebui să plece.

Relația lui Mandelson cu Epstein

„Majoritatea votanților – indiferent de partidul cu care intenționează să voteze – vor ca cineva să-și dea demisia în urma aceste informații. Totuși, doar votanții laburiști spun că e mai bine ca Starmer să rămână și consilierii să plece”, spune Seb Wride, director de sondare la Public First.

Publicarea unui număr mare de documente din dosarul Epstein a aprins scandalul la Londra – Epstein și Mandelson ar fi comunicat pe larg, inclusiv pe teme de politică guvernamentale. Autoritățile britanice au deschis o investigație penală împotriva lui Mandelson.

Mandelson a fost numit ambasador la începutul anului și demis în septembrie, după ce informații cu privire la legăturile sale cu Epstein au ieșit la iveală. Starmer le-a oferit scuze victimelor lui Epstein pentru că l-a numit pe Mandelson în funcțe.

Marți, Starmer a declarat că „nu voi abandona niciodată țara pe care o iubesc”, dând de înțeles că nu are vreo intenție să demisioneze. El și echipa sa insistă că nu știau cât de mari au fost legăturile lui Epstein cu Mandelson.

La momentul numirii sale, existau informații, însă, despre legăturile dintre cei doi. Mandelson spunea, la acea vreme, că regretă că l-a cunoscut.

Sondajul Politico a fost realizat de Public First între 6 și 9 februarie pe un eșantion reprezentantiv de 2.042 votanți britanici, cu o marjă de eroare de plus/minus 2 la sută.