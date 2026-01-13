Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, își cere scuze pentru că a rămas prieten cu Jeffrey Epstein și după condamnare

Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, cu Donald Trump la Casa Albă, mai 2025. Sursa foto: Getty Images

Peter Mandelson, fostul ambasador britanic în Statele Unite, și-a cerut scuze pentru faptul că a continuat prietenia cu Jeffrey Epstein, chiar și după condamnarea acestuia, transmite CNN.

Mandelson, care a fost demis din funcția de ambasador în septembrie din cauza legăturilor cu finanțatorul discreditat, a fost criticat pentru că oferise o scuză limitată duminică, referitoare la eșecurile sistemului care au dezamăgit victimele lui Epstein. Însă luni a oferit o scuză mai amplă, într-o declarație trimisă programului „Newsnight” al BBC.

„Ieri, nu am vrut să fiu considerat responsabil pentru crimele sale (ale lui Epstein), despre care nu știam, nu pentru că eram indiferent, ci din cauza minciunilor pe care mi le-a spus mie și multora alții”, a spus Mandelson, care se află în prezent în concediu de la poziția sa de parlamentar în Camera Lorzilor din Marea Britanie.

„Am greșit să-l cred după condamnarea sa și să continui să am legături cu el ulterior. Îmi cer scuze fără echivoc pentru asta femeilor și fetelor care au suferit.”

Dovada că îl considera pe Epstein „cel mai bun prieten” al său

În septembrie, parlamentarii americani au publicat o „felicitare de ziua de naștere”, realizată pentru a 50-a aniversare a lui Epstein în 2003, în care politicianul veteran din Partidul Laburist a scris de mână o notă în care îl descria pe Epstein drept „cel mai bun prieten al meu”.

Scandalul a luat amploare după ce Bloomberg a publicat o serie de e-mailuri între Mandelson și Epstein, în care Mandelson își exprima sprijinul pentru prietenul său și oferea să discute despre faimoasa cauză din Florida din 2008 cu contactele sale politice.

Într-un interviu cu Laura Kuenssberg de la BBC, duminică, Mandelson a refuzat să-și ceară scuze pentru menținerea prieteniei cu Epstein după ce acesta a pledat vinovat pentru două acuzații de prostituție la nivel de stat și a executat 13 luni de închisoare în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției controversat.

Ar fi fost „ținut departe” de activitățile sexuale ale lui Epstein pentru că este gay

„Vreau să îmi cer scuze acelor femei pentru un sistem care a refuzat să le asculte vocile și nu le-a oferit protecția la care aveau dreptul să se aștepte”, a spus el.

„Acest sistem i-a oferit protecție lui, nu lor. Dacă aș fi știut, dacă aș fi fost într-un fel complice sau răspunzător, desigur că mi-aș fi cerut scuze. Dar nu am fost răspunzător, nu știam ce făcea el”, a adăugat el.

Mandelson a susținut, de asemenea, că a fost „ținut departe” de activitățile sexuale ale lui Epstein deoarece este gay.

Totuși, declarația sa de luni arată o sensibilitate mai mare față de victimele lui Epstein.

„Nu am fost niciodată răspunzător sau complice la crimele sale. Ca toți ceilalți, am aflat adevărul despre el abia după moartea sa”, a spus Mandelson.

„Dar victimele lui știau ce făcea, vocile lor nu au fost auzite și îmi pare rău că am fost printre cei care l-au crezut pe el în locul lor”, a adăugat el.