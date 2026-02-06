Politico: "Poate supravieţui". Ce eforturi face Keir Starmer pentru a nu deveni victima unei lovituri politice

Keir Starmer, premierul Marii Britanii. sursa foto: Getty

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, acționează rapid pentru a-și calma colegii laburiști, în scandalul Mandelson, care îi ameninţă mandatul de premier. Cele mai recente dezvăluiri despre Peter Mandelson și legăturile sale cu Jeffrey Epstein au pus într-o lumină proastă decizia de a-l numi ambasador în SUA, anul trecut, notează Politico.

Starea de spirit din Partidul Laburist, deja afectată de sondajele nefavorabile și de repetate greșeli la vârful guvernului, s-a întors împotriva liderului. Parlamentarii au început să ceară public lui Starmer să-l demită pe Morgan McSweeney, consilierul său principal și aliatul lui Mandelson, dar se discută, în culise, că şi Keir Starmer ar trebui să plece.

Chiar și unul dintre cei mai înfocați apărători ai lui Starmer - biograful său, Tom Baldwin - consideră că va fi dificil pentru premier să continue lupta.

„Poate fi o cale de supraviețuire - asta nu înseamnă că va fi. Politica este foarte incertă și foarte febrilă, iar oricine spune că este sigur că știe ce se va întâmpla în continuare este neînțelept”, a declarat Baldwin pentru sursa amintită.

Baldwin a adăugat: „Ce poate face pentru a crește șansele de supraviețuire? Pe scurt, nu există o soluție magică. Nu există un «cu o singură mișcare a fost liber». Răspunsul este foarte asemănător cu Starmer. Este să-și plece capul, să încerce să facă ceea ce trebuie, să continue să vorbească despre problemele care contează pentru oamenii din țară".

Asta a încercat să facă, insistând joi dimineață cu un discurs despre regenerarea orașelor lăsate în urmă. Mai târziu, în acea seară, a invitat o parte din parlamentari la reședința sa, de la Chequers. Şi-a cerut scuze parlamentarilor și a încercat să dea totul uitării.

Totuși, Starmer are puține opțiuni bune, acesta intrând pe Downing Street cu promisiunea unei „schimbări”. Seria de scandaluri care au cuprins guvernul său de atunci i-a lăsat pe mulți cu sentimentul că s-a instalat un "putregai".

Deocamdată, decizia lui Starmer de a merge mai departe este susținută de absența unui potențial contracandidat serios în locul potrivit pentru a lansa o lovitură de stat politică.

Publicarea dosarelor despre numirea lui Mandelson

Cea mai urgentă sarcină este cum să gestioneze publicarea, acum promisă, a dosarelor referitoare la numirea lui Mandelson, o mișcare de transparență care s-ar putea dovedi dăunătoare pentru Starmer și echipa sa de conducere, precum și pentru fostul trimis.

Gestionarea acestui moment l-ar putea pune din nou în prim-plan, dacă este tratat cu extremă prudență și tărie.

Un fost consilier care a lucrat îndeaproape cu Starmer a declarat: „Ceea ce este clar este că prim-ministrul nu va renunța pur și simplu. Nu este el așa. Nu este în natura lui...".

Parlamentarii sunt disperați că Starmer a dat vina pe „minciunile” lui Mandelson în loc să accepte că propria sa judecată este pusă sub semnul întrebării. Același fost consilier citat mai sus a declarat că, atunci când vor fi făcute publice mai multe informații, Starmer ar putea fi nevoit să spună în sfârșit: „Am făcut o greșeală... nu este vorba doar de verificare, am făcut o greșeală și regret că l-am numit”.

După ce și-a cerut scuze publice victimelor lui Epstein joi, Starmer și-a reînnoit scuzele parlamentarilor adunați la Chequers. Este puțin probabil să fie ultima dată când o va face.

„Nu este în măsură să facă o remaniere a cabinetului — nu este suficient de puternic”, a spus o sursă. „Ed Miliband (secretarul pentru energie) i-a spus ultima dată unde să meargă, iar el (Starmer) se afla într-o poziție mai puternică atunci decât este acum. Iar remanierile cabinetului cauzează întotdeauna mai multe probleme decât rezolvă.”

„Istoria ar sugera că prim-miniștrii care își demit cancelarii nu rezistă foarte mult”, a subliniat sursa.