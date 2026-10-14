Republica Moldova își modifică legislația pentru a demara producția locală de drone. Acestea vor fi fabricate „doar pentru uz intern”

1 minut de citit Publicat la 12:02 14 Oct 2026 Modificat la 12:02 14 Oct 2026

Drone de atac la o paradă militară a armatei Republici Moldova, organizată la Chișinău în luna august. Foto: Profimedia Images

Autoritățile de la Chișinău intenționează să modifice legislația actuală pentru a permite producția locală de drone, a anunțat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul unui interviu TV, informează publicația Militarnyi.

Igor Grosu a menționat că actuala legislație nu permite sau reglementează în prezent astfel de activități de producție, motiv pentru care cadrul legislativ trebuie modificat.

În prezent, legea nr. 174/2021 clasifică proiectarea și producția de UAV-uri/drone drept „sectoare strategice”, ceea ce necesită aprobarea prealabilă a investițiilor de către Consiliul de Stat al Republicii Moldova

Dronele moldovenești vor fi fabricate doar pentru uz intern, iar Chișinăul nu intenționează producerea lor pentru export, a mai adăugat Grosu.

Dronele nu vor fi folosite doar în scopuri strict militare, ci și în situații de urgență, cum ar fi operațiunile de căutare-salvare, monitorizarea traficului ori a accidentelor rutiere, precum și în activități legate de agricultură.

Președinta Maia Sandu a menționat deja că Republica Moldova plănuiește să producă drone interceptoare pentru protejarea propriul spațiu aerian.

Sandu a spus că, pentru a dezvolta această industrie, guvernul moldovean intenționează să atragă investiții străine și să se bazeze pe experiența Ucrainei.

Inițiativa a apărut după o serie de incidente repetate în care resturi de drone și rachete rusești au căzut pe teritoriul Moldovei.

Astfel, la începutul lunii octombrie, cinci drone și rachete au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Fragmente ale aparatelor au fost găsite în patru raioane, iar la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, acestea au provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale.

„Condamn atacurile Rusiei asupra Ucrainei din această dimineață. Războiul Rusiei se apropie periculos de mult de Moldova. 5 sisteme aeriene rusești, inclusiv rachete Banderol și drone, au violat spațiul aerian național și au explodat pe pământul nostru”, a scris președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj postat pe rețeaua X.