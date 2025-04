F1: Marele Premiu al Japoniei are loc în acest weekend. Calificările și cursa, la Antena 3 CNN

De această dată, vor fi trei sesiuni de antrenamente, fără sprint. FOTO: Getty Images

Marele Premiu al Japoniei are loc în acest weekend. De această dată, vor fi trei sesiuni de antrenamente, fără sprint. Calificările și marea cursă vor fi transmise de Antena 3 CNN.

Primele antrenamente din Japonia vor fi vineri, de la ora 05:30, respectiv 09:00. A treia sesiune de antrenamente libere se va desfăşura sâmbătă, de la ora 05:30. Calificările din Marele Premiu al Japoniei vor fi sâmbătă, de la ora 09:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Cătălin Ghigea, comentator F1, a vorbit la Antena 3 CNN și despre Marele Premiu al Chinei.

„A fost o cursă foarte interesantă, pe un circuit care a pus probleme pneurilor. Am avut prima linie a grilelor de start foarte diferită între cursa de sprint și cea principală. Dacă la sprint am avut un Ferrari și un Red Bull, apoi în cursa principlă am avut un McLaren și un Mercedes, deci foarte variat. Hamilton a câștigat cusa de sprint, prima victorie într-o cursă de sprint, prima victorie pentr Ferrari, iar în cursa principală Oscar Piastri este cel ce a dominat cursa fără probleme. Cea mai mare viteză a fost înregistrată de Lewis Hamilton și cel mai rapid tur în cursă, dar știrea a venit după cursă. Ambii piloți Ferrari au fost descalificați. E un început foarte greu de sezon pentru Ferrari, dar cu o mașină ce pare să aibă potențial”, a mai spus Ghigea.

Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei

Vineri:

Antrenament 1 – 05:30, AntenaPLAY

Antrenament 2 – 09:00, AntenaPLAY

Sâmbătă:

Antrenament 3 – 05:30, AntenaPLAY

Calificări – 09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Duminică:

Cursa – 08:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY