HOROSCOP. Cât de rele sunt femeile, în funcție de zodie

Exista o vorba din strabuni care spune ca “femeile sunt rele”, dovedita de multe ori. Sa fim sincere, este clar ca o femeie poate fi cu adevarat malitioasa daca are un motiv destul de puternic sau daca ii face placere. Insa nu toate femeile sunt rele in egala masura.

Exista si aici, ca si in alte cazuri, tipologii de rautate si parsivitate dictate de semnul zodiacal sub care ne-am nascut. Asa ca in cele ce urmeaza vom face o prezentare a celor mai rele femei, in functie de zodie, dupa cum s-a demonstrat in urma studiilor sociologice si astrologice.

BERBEC:

Femeile nascute in Berbec se enerveaza foarte repede. Sunt agresive din punct de vedere verbal si se supara foarte tare cand isi dau seama ca vorbesc in necunoastinta de cauza. Si acest lucru se intampla cat se poate de des. Pun etichete oamenilor chiar fara sa aiba cea mai mica idee despre ei, sunt geloase, egoise si se contrazic mereu chiar daca nu au dreptate. Daca cineva se ia in coarne cu ele, se vor infuria foarte rau si vor incerca sa raneasca acea persoana. Insa nu vor reusi prea multe, pentru ca le lipseste viclenia. Astfel, “victimele” se pot apara timpuriu de atacurile femeilor nascute in Berbec. Sfat: Impaca-te cu tine mai intai si vei reusi sa te impaci si cu ceilalti!

