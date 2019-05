DIETĂ. Ce să mănânci pentru a te proteja de răcelile puternice

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Mulţi dintre noi asociem vremea rece cu răcelile comune sau cu alte afecţiuni respiratorii. Virusurile şi bacteriile sunt, însă, cele care duc la îmbolnăvire. Pe lângă vaccinurile recomandate de medici, un sistem imunitar puternic te ajută să le rezişti, iar alimentaţia este un factor esenţial.

DIETĂ Există câteva trucuri legate de modul în care te hrăneşti şi care te ajută să te ţii departe de răceli. De fapt, vorbim despre alimente-cheie care întăresc natural sistemul imunitar. Iată care ar fi câteva dintre ele:

DIETĂ Supele şi ciorbele nu trebuie să lipsească din meniu

Un studiu realizat de Cercetătorii de la Universitatea din Nebraska a scos la iveală faptul că tradiţionala supă de pui cu tăieţei are efecte benefice în tratarea răcelilor pentru că blochează migraţia celulelor albe responsabile de inflamaţiile respiratorii. În plus, grăsimea acumulată sub pielea unui pui crescut natural este de un real ajutor pentru sistemul imunitar.

DIETĂ Ciorbele făcute cu borş şi supele-creme cu multe legume conţin vitamine şi minerale şi sunt un ajutor de nădejde pentru un organism sănătos. Nutriţioniştii recomandă să le consumăm calde, pentru că astfel ele emulsionează mai uşor grăsimile şi le ajută să se absoarbă mai uşor, spre deosebire de un lichid rece.

Peştele gras, scoicile, crabii

DIETĂ În loc să iei vitamina D sub formă de pastile, poţi consuma peşte gras care o conţine din belşug. Vitamina D menţine nivelurile normale de calciu şi fosfor din sânge, iar experţii de la Cleveland Clinic, din Statele Unite, au demonstrat că ea ajută şi la întărirea sistemului imunitar.

DIETĂ De asemenea, peştele gras, ca somonul, de exemplu, este o sursă importantă de Omega-3 care reduce inflamaţiile şi protejează plămânii de infecţiile respiratorii. Pe de altă parte, scoicile, homarii sau crabii au seleniu care ajută celulele albe din corp să lupte împotriva virusurilor.

