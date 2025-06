Un megavulcan subacvatic este aproape să erupă și ar putea elibera milioane de tone de lavă. Ce arată datele din satelit

Un vulcan subacvatic masiv, situat la aproximativ 483 de kilometri în largul coastei statului Oregon, este pe punctul de a erupe, spun oamenii de știință, iar pentru prima dată publicul îl poate urmări în direct. Cercetători de la Universitatea de Stat din Oregon monitorizează îndeaproape zona, care se află pe Dorsala Juan de Fuca, o regiune geologic activă din nord-vestul Pacificului. Vulcanul este considerat cel mai activ din zonă, iar datele indică faptul că camera sa magmatică se dilată rapid, un fenomen asemănător cu umflarea unui balon înainte de a se sparge, scrie Daily Galaxy.

În 2015, Axial Seamount a erupt cu o forță dramatică, declanșând aproape 8.000 de cutremure submarine, eliberând fluxuri de lavă cu grosimea de câteva zeci de metri și provocând prăbușirea fundului oceanului cu aproximativ 250 cm. Acest eveniment a marcat un punct de cotitură în modul în care oamenii de știință urmăresc activitatea vulcanică subacvatică, datorită unei noi game de instrumente, inclusiv senzori de presiune și camere video de înaltă definiție instalate prin Inițiativa de Observații Oceanice.

The Axial Seamount, a massive underwater volcano 300 miles off Oregon's coast, is primed for an explosive eruption, potentially before the end of 2025.



