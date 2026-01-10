„Este uluitor”. Un centru de producție roman, ascuns secole întregi, a fost descoperit lângă Zidul lui Hadrian

sursa foto: Gary Bankhead / Facebook

Arheologii au descoperit dovezi ale unui vast și până acum necunoscut centru industrial roman, într-o descoperire considerată una dintre cele mai importante din nordul Angliei din ultimul secol, relatează The Guardian.

Cercetătorii au fost uimiți să găsească peste 800 de pietre de ascuțit pe un sit aflat pe malurile râului Wear, precum și indicii că alte sute, poate chiar mii, se află încă îngropate în malul râului. Pietrele de ascuțit sunt bare de piatră folosite pentru ascuțirea uneltelor și armelor cu lamă și erau extrem de răspândite în Imperiul Roman, fiecare soldat având nevoie de una.

Până acum, în Insulele Britanice au fost descoperite aproximativ 250 de astfel de pietre, a explicat coordonatorul proiectului, Gary Bankhead, cercetător asociat onorific la Durham University.

„Faptul că am găsit dintr-odată cel puțin 800 și, foarte probabil, multe sute sau chiar mii în plus este uluitor”, a spus el.

Descoperirea este cea mai mare concentrație cunoscută de pietre de ascuțit din nord-vestul Europei și plasează nord-estul Angliei ferm în rețeaua sofisticată de producție și comerț a Britaniei romane.

Teoria cercetătorilor este că situl de la Offerton, aflat în apropiere de Sunderland, a funcționat ca un centru de producție, folosind gresia extrasă de pe malul nordic al râului, care era apoi transportată pe malul sudic, mai plat, pentru a fi prelucrată în bare.

Potrivit lui Bankhead, poziția Offertonului îl făcea un loc ideal pentru comerț, vasele fluviale putând transporta pietrele de ascuțit către puncte unde erau încărcate pe nave maritime și duse în alte părți ale Insulelor Britanice sau pe continentul apropiat.

Descoperirea a 11 ancore de piatră – cel mai mare număr găsit vreodată pe un sit fluvial din nordul Europei – întărește ipoteza că Offerton a fost un important nod industrial roman.

Un alt aspect esențial al descoperirii este faptul că, pentru prima dată, Sunderland apare pe „harta” romană.

„Este la doar aproximativ 16 kilometri sud de Zidul lui Hadrian, așa că te-ai aștepta ca romanii să fi fost prezenți aici, dar până acum aproape că nu existau dovezi arheologice”, a explicat Bankhead.

Toate pietrele de ascuțit identificate sunt deteriorate, lucru care are sens, spun cercetătorii, deoarece piesele perfecte ar fi fost transportate din Offerton.

„Noi am găsit piesele sparte, resturile. În momentul în care se fracturează, devin inutile și nu mai pot fi folosite, motiv pentru care au rămas acolo”, a precizat el.

Dovezile sugerează că Offerton este primul sit roman descoperit în Marea Britanie unde piatra a fost extrasă intenționat pentru producția de pietre de ascuțit. Situl a fost descoperit și excavat de voluntari din cadrul asociației comunitare Vedra Hylton, cu sprijinul cercetătorilor și studenților de la Universitatea din Durham.

Bankhead consideră că descoperirea va contribui la rescrierea înțelegerii noastre asupra Britaniei romane.

„Este o descoperire extrem de importantă. Trebuie să fie una dintre cele mai semnificative descoperiri arheologice romane din nordul Angliei din ultimii 100 de ani”, a spus el.

Eleri Cousins, conferențiar în arheologie romană la Universitatea din Durham, a descris descoperirea drept una „extrem de interesantă”, cu potențialul „de a aduce o contribuție semnificativă la înțelegerea producției și industriei din Britania romană, în special în nordul puternic militarizat al provinciei”.

La rândul său, Michael Mordey, liderul consiliului local din Sunderland, a amintit că „nave, cărbune, ceramică, sticlă și mașini” au fost produse de-a lungul generațiilor pe malurile râului Wear.

„Această cercetare a scos la lumină încă o generație de meșteșugari care au modelat orașul muncitor care suntem astăzi”, a spus el, adăugând că descoperirea aruncă o lumină cu totul nouă asupra rolului pe care Sunderland l-ar fi putut juca în Imperiul Roman și deschide o oportunitate entuziasmantă de a descoperi mai multe despre trecutul istoric al orașului.