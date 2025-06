Unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate ale lumii. O piramidă subacvatică e în largul Japoniei și nu se știe cine a construit-o

O structură subacvatică, în largul insulei Yonaguni din Japonia, îi uimește pe scafandri, cercetători și arheologi încă de la descoperirea ei, acum aproape 40 de ani. Monumentul ascuns sub apele Pacificulu are 150 de metri lungime, 40 de metri lățime și e înalt de 27 de metri. Unghiurile ascuțite, terasele nivelate și formele geometrice au stârnit dezbateri aprinse: este vorba despre o formațiune geologică naturală sau despre rămășițele unei civilizații antice pierdute sub valuri, scrie Daily Galaxy.

Povestea Monumentului Yonaguni începe în 1986, când Kihachiro Aratake, un scafandru local, căuta locuri noi pentru scufundări turistice în jurul insulei Yonaguni. În timpul explorării, a dat peste ceva neașteptat - o structură de piatră de mari dimensiuni, care părea mult prea precisă pentru a fi un simplu produs al naturii. Spre deosebire de formațiunile stâncoase obișnuite, această structurăavea suprafețe plane, muchii unghiulare și mai multe terase care sugerau un plan bine stabilit.

