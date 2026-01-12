Scandalul Pandorogate de fraudă cu pandișpan de Crăciun zguduie cuplul Italiei. Meloni i-a numit pe Ferragni și Fedez „modele greșite”

Influencerii de pe Instagram Chiara Ferragni și fostul ei soț, Fedez.

Prim-ministrul Giorgia Meloni i-a atacat pe influencerii de pe Instagram Chiara Ferragni și fostul ei soț, Fedez, numindu-i „modele greșite pentru societate”. Scandalul legat de vânzarea de pandoro (n.r. pandișpan) de Crăciun amenință acum imaginea și averea unuia dintre cei mai influenți cupluri din Italia, potrivit Politico.

Prăbușirea unuia dintre cele mai influente cupluri de Instagram politic din Italia — implicat într-un scandal de fraudă legat de vânzarea tradiționalului pandoro italian — captează atenția întregii țări. Au existat și intervenții ale prim-ministrului Giorgia Meloni și ale adjunctului său, Matteo Salvini.

Chiara Ferragni, odinioară chipul modei italiene pe rețelele sociale și favorită a stângii, se confruntă săptămâna aceasta cu posibilitatea unei pedepse cu închisoarea, în scandalul numit Pandorogate. Aceasta este acuzată că în 2023 ar fi indus în eroare consumatorii promovând vânzarea de brioșe de lux pudrate cu zahăr, ale căror prețuri umflate ar fi trebuit să susțină copiii bolnavi.

Procesul ei a început la Milano la sfârșitul lui noiembrie, cu un verdict așteptat pe 14 ianuarie. Procurorii au cerut o pedeapsă de 20 de luni de închisoare.

„Niciunul dintre noi nu a profitat”

Ferragni neagă cu fermitate orice vină. „Tot ce am făcut, am făcut cu bună credință, niciunul dintre noi nu a profitat”, a declarat în instanță pe 25 noiembrie.

Fostul ei soț, rapperul devenit activist Federico Lucia, cunoscut ca Fedez, nu a fost inculpat în scandal, dar căsnicia lor s-a destrămat sub privirile publicului, iar el s-a apropiat surprinzător de dreapta politică.

Cuplul era celebru pentru implicarea în cauze progresiste: combaterea discriminării, campanii pentru drepturile LGBTQ+ și strângerea de fonduri pentru secțiile de terapie intensivă în timpul pandemiei.

Când a izbucnit scandalul, prim-ministrul conservator Giorgia Meloni a criticat-o rapid pe Ferragni ca fiind un model greșit pentru tineri:

„Adevăratele modele… nu sunt influencerii care fac bani din vânzarea de panettoni scumpe, presupus pentru caritate.”

Meloni a introdus „Legea Ferragni”

Luna următoare, în 2024, Meloni a introdus o lege — denumită ulterior „Legea Ferragni” — care vizează influencerii suspectați că induc în eroare publicul prin promoții strălucitoare. Deși legea nu a stat la baza procesului Ferragni, a fost văzută ca un răspuns politic la scandal.

În contrast, adjunctul Meloni, Matteo Salvini, a luat apărarea lui Ferragni, declarând că a fost „șocat” de „răutatea și resentimentele” îndreptate împotriva influencerului și a familiei sale.

Imperiul milenial și ascensiunea în social media

Fedez, odinioară critic al extremei drepte italiene, a început să apară alături de figuri de dreapta, invitându-l pe hardlinerul Liga, Roberto Vannacci, în podcastul său și participând la congresul de tineret al partidului Forza Italia. În memoriile sale, îl laudă pe Salvini pentru că a fost printre puținii care i-au oferit sprijin după divorț.

Ferragni și Fedez au creat un „imperiu milenial” care combina modă, antreprenoriat, activism și divertisment. Ferragni a lansat blogul The Blonde Salad în 2009, evoluând într-o platformă e-commerce și revistă de lifestyle. Fedez, inițial rapper, s-a reinventat ca voce politică combativă.

Căsătoria lor din 2018 a fost un eveniment media saturat de sponsorizări, iar viața lor de zi cu zi a devenit un reality show urmărit de milioane. Cuplul a promovat proiecte progresiste și a oferit „soft power” pentru o generație milenială opusă tradiționalismului italian.

Pandorogate: scandalul cu pandișpan din Italia

În 2023, Ferragni a promovat un pandoro ediție limitată pentru a susține spitalul de copii Regina Margherita din Torino. În realitate, donația era fixă, iar Ferragni a primit onorariu comercial. Autoritatea italiană pentru concurență a confirmat că ambalajul și promovarea au creat impresia falsă că consumatorii sprijină direct organizația caritabilă. Ferragni și compania Balocco au fost amendați cu peste 1 milion de euro.

Procesul penal a fost inițiat ulterior, acuzând Ferragni de fraudă agravată. Procurorii susțin că a folosit caritatea „pentru a-și întări imaginea”.

Scandalul a afectat grav imaginea progresistă a cuplului și reputația lor comercială. După divorț, Fedez și-a recalibrat discursul public, lansând un podcast unde discută cu personalități de dreapta. Ferragni a ales tăcerea, fiind retrasă din vizibilitatea publică din cauza problemelor juridice și pierderii partenerilor de brand.

Pe termen lung, scandalul a schimbat dinamica marketingului în Italia, făcând brandurile mai prudente și diminuând vizibilitatea opoziției progresiste la guvernul naționalist.