Chiara a făcut nuntă într-un castel italian, are 28 de milioane de urmăritori și o avere uriașă. Acum însă viața i s-a schimbat radical

3 minute de citit Publicat la 12:58 19 Noi 2025 Modificat la 14:02 19 Noi 2025

Chiara Ferragni, influencerița italiană cu peste 28 de milioane de urmăritori pe Instagram riscă cinci ani de închisoare. FOTO: Getty Images

Chiara Ferragni, influencerița italiană cu peste 28 de milioane de urmăritori pe Instagram, cunoscută pentru stilul ei extravagant și prezența constantă la marile evenimente de modă, se confruntă acum cu o prăbușire spectaculoasă a imaginii publice. În plus, riscă cinci ani în închisoare, după ce a fost inculpată pentru fraudă în Italia.

Mult timp, Ferragni a fost o prezență nelipsită la New York Fashion Week, de unde posta imagini din primele rânduri ale prezentărilor de modă, alături de Karlie Kloss sau vedete din reality-show-uri.

Despre nunta din 2018 cu rapperul italian Federico Leonardo „Fedez” Lucia, într-un palat sicilian din secolul al XIX-lea, a scrie pe larg Vogue SUA și s-au făcut reportaje și documentare.

La 38 de ani, Ferragni, care are o avere de milioane de dolari, este judecată pentru fraudă cu consecințe deosebit de grave în țara natală. Ea s-a prezentat deja la Curtea din Milano pentru audieri preliminare pe 23 septembrie și 4 noiembrie, iar o nouă înfățișare este programată pentru marți, 25 noiembrie.

Influencerița a fost deja amendată cu 1,27 milioane de dolari pentru că ar fi indus publicul în eroare, lăsând impresia că vinde produse de Crăciun în scop caritabil, în timp ce majoritatea banilor ajungeau în conturile ei. Ea a plătit încă 1,39 milioane de dolari într-un caz similar, legat de afirmații false conform cărora vânzarea de ouă de Paște ar fi finanțat un spital de pediatrie.

După aceste amenzi, autoritățile italiene au trimis-o în judecată pentru fraudă, procesul penal desfășurându-se luna aceasta la Milano. Dacă va fi găsită vinovată, Ferragni ar putea petrece până la cinci ani în închisorile italiene, scrie The New York Post.

Odinoară „copilul de aur” al brandurilor Dior, Gucci și Versace, căsătorită cu un rapper celebru și capabilă să câștige chiar și sume de șase cifre pentru o singură postare pe Instagram, Ferragni este acum divorțată, cu imaginea puternic afectată, iar compania ei, Fenice Srl, a înregistrat pierderi de 6,65 milioane de dolari anul trecut.

„Este Kim Kardashian a Italiei”, a declarat pentru The New York Post specialistul în crize de imagine Lauren Beeching. „Este super-glamouroasă, orientată spre business și comercial de neoprit. Cel puțin până acum.”

Riscul unei pedepse de cinci ani de închisoare nu a împiedicat-o însă pe Ferragni să își continue viața publică. În loc să se retragă discret până la finalizarea procesului, ea a fost nelipsită de la săptămânile modei din această toamnă. A apărut și pe copertele unor reviste glossy, precum Cosmopolitan España, Harper’s Bazaar Türkiye și Marie Claire México. Singura invitație care nu a ajuns în feed-ul ei de Instagram a fost cea la audierea preliminară din septembrie.

Ascensiunea ei a început în 2009, când a devenit cunoscută prin blogul și stilul său luxos, prezentându-și viața de studentă într-un mod strălucitor și atrăgând suficientă atenție pentru a renunța la studiile de drept. Încă de atunci, a fost suficient de calculată încât să își decoloreze părul șaten pentru a ieși mai ușor în evidență.

Ferragni și-a documentat aproape orice aspect al vieții pe Instagram. Până în 2020, lucrurile mergeau atât de bine încât Ferragni lua în calcul chiar o listare publică a brandului personal, care le-ar fi permis fanilor să investească literalmente în idolul lor. La finalul lui 2022, compania ei de retail Fenice Srl, cu produse pentru femei, copii, bijuterii, mobilă și altele, era evaluată la circa 87,5 milioane de dolari.

Apoi a urmat o cădere atât de abruptă, încât compania și-a pierdut aproape 90% din valoare.