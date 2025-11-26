Răsturnare de situație în cazul „Pandorogate”. Celebra Chiara Ferragni, acuzată de fraudă, riscă să ajungă la închisoare

2 minute de citit Publicat la 12:04 26 Noi 2025 Modificat la 12:04 26 Noi 2025

Parchetul din Milano, Italia, a cerut în faţa instanţei o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare pentru Chiara Ferragni.FOTO: Getty Images

Parchetul din Milano, Italia, a cerut în faţa instanţei o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare pentru Chiara Ferragni. Tânăra influenceriță, acuzată de fraudă în formă agravată, în cazul numit de presa italiană „Pandorogate”, a plătit deja amenzi şi despăgubiri în valoarea de 3,4 milioane de euro.

Pentru infracțiunea de fraudă agravată, Chiara Ferragni „trebuie condamnată la un an și opt luni”, aceasta a fost solicitarea parchetului din Milano , care pe 25 noiembrie a fost prezentată judecătorului în timpul audierii preliminare în dosarul „pandoro Balocco și ouăle de Paște Dolci Preziosi”, campaniile umanitare a căror imagine a fost vedeta italiană, relatează Corriere della Sera.

Dulciurile au fost sponsorizate de agenția Chiarei Ferragni şi au constituit obiectul a două campanii caritabile diferite. Pe lângă pedeapsa cerută pentru vedetă, procurorul adjunct a cerut o pedeapsă de un an și opt luni şi pentru colaboratorul său de atunci, Fabio Maria Damato, în timp ce pentru Francesco Cannillo, președintele Cerealitalia, a cerut o pedeapsă de un an.

Următoarea audiere va avea loc pe 5 decembrie, când avocații apărării vor să solicite achitarea vedetei şi a colaboratorilor săi. Judecătorul a permis, de asemenea, asociației „Casa dei consumi” să se constituie parte civilă în proces, fiind ultima asociație rămasă în proces, deoarece celelalte au acceptat acorduri de conciliere.

În total, până acum, luând în calcul amenzile de la Autoritatea Italiană pentru Concurență și presupusele daune, Chiara Ferragni a plătit deja 3,4 milioane de euro înainte de începerea procesului.

Prin intermediul avocaților lor, cei trei inculpați au solicitat un proces cu procedură simplificată , care necesită o reducere cu o treime a pedepselor, care, pentru fraudă agravată, pot varia de la unu la cinci ani de închisoare.

Printre circumstanţele atenuante, care ar putea duce la reducerea pedepselor, se numără despăgubirile deja plătite și cazierul judiciar curat.

Ferragni a fost prezentă în instanță la proces, dar pentru a evita să fie înconjurată de jurnalişti şi fotografi, i s-a permis să intre înainte de deschiderea tribunalului. „Tot ce am făcut, am făcut cu bună-credință”, a declarat aceasta în faţa instanței.

Chiara Ferragni, influencerița italiană cu peste 28 de milioane de urmăritori pe Instagram, cunoscută pentru stilul ei extravagant și prezența constantă la marile evenimente de modă, se confruntă acum cu o prăbușire spectaculoasă a imaginii publice, după scandalul în care este acuzată de fraudă.