Care este cel mai vechi râu din lume

Râul Finke din Australia este cel mai vechi râu cunoscut din lume FOTO: Getty Images

Râurile par eterne, însă, la fel ca alte forme naturale, au propriul ciclu de viață. Multe se formează, se dezvoltă, își croiesc drum prin peisaj și, în cele din urmă, dispar. Totuși, unele reușesc să supraviețuiască timp de sute de milioane de ani. Care este, așadar, cel mai vechi râu din lume care există și astăzi?

Răspunsul îi surprinde chiar și pe geologi: râul Finke din Australia, cunoscut sub numele de Larapinta în limba indigenă Arrernte, are o vechime estimată între 300 și 400 de milioane de ani, fiind mai vechi decât dinozaurii, potrivit Live Science.

Sistemul fluvial Finke se întinde pe peste 640 de kilometri prin Teritoriul de Nord și Australia de Sud. Din cauza climatului extrem de arid din centrul continentului australian, râul nu curge permanent. În cea mai mare parte a anului, el se reduce la o succesiune de ochiuri de apă izolate, alimentate sporadic de ploi rare.

În ciuda acestui caracter intermitent, o combinație de dovezi geologice — inclusiv profile de alterare, măsurători de radionuclizi și analiza sedimentelor și rocilor din jur — a permis cercetătorilor să dateze sistemul Finke din perioadele Devoniană (419–359 milioane de ani) sau Carboniferă (359–299 milioane de ani).

Una dintre cele mai convingătoare dovezi ale vechimii sale este un fenomen geologic rar, numit drenaj transversal axial, explică Victor Baker, geomorfolog la Universitatea din Arizona. În mod obișnuit, râurile urmează trasee paralele cu structurile de rocă rezistente. Finke face exact opusul: el taie direct prin formațiuni dure, precum cuarțitul, în timp ce traversează Munții MacDonnell din centrul Australiei.

Acest comportament este neobișnuit, deoarece apa urmează de regulă calea cu cea mai mică rezistență. Faptul că râul curge împotriva acestor obstacole sugerează că el exista înainte ca munții să se formeze. Fenomenul este cunoscut sub numele de antecedență: pe măsură ce scoarța terestră se ridica și munții se formau, râul continua să se adâncească, menținându-și cursul.

Munții MacDonnell, sau Tjoritja în limba Arrernte, s-au format în timpul orogenezei Alice Springs, un eveniment tectonic major care a avut loc acum 300–400 de milioane de ani. Această coincidență cronologică indică faptul că râul Finke este cel puțin la fel de vechi ca lanțul muntos pe care îl traversează.

Dovezi suplimentare provin din studiul eroziunii și al alterării chimice a rocilor, care lasă amprente distincte în funcție de interacțiunea suprafeței cu apa și atmosfera de-a lungul timpului. Analiza izotopilor radioactivi — elemente cu un număr diferit de neutroni — permite cercetătorilor să estimeze vârsta rocilor, deoarece acești izotopi se dezintegrează într-un ritm constant. Prin corelarea tuturor acestor date, oamenii de știință pot reconstrui istoria și evoluția râului Finke.

Râurile, însă, nu sunt sisteme stabile. Unele cresc de la un an la altul, în timp ce altele dispar complet. De ce a reușit Finke să supraviețuiască atât de mult?

Potrivit geologului Ellen Wohl de la Universitatea de Stat din Colorado, râurile pot dispărea atunci când sunt copleșite de cantități mari de sedimente — de exemplu, în urma erupțiilor vulcanice — sau atunci când schimbările dramatice de relief forțează apa să își schimbe cursul, cum se întâmplă în timpul avansului și retragerii ghețarilor. De asemenea, schimbările climatice și utilizarea intensă a apei de către oameni pot duce la dispariția cursurilor de apă.

Longevitatea unui râu este favorizată de stabilitatea tectonică și de absența glaciațiilor, în special în timpul Pleistocenului, perioada cuprinsă între acum 2,6 milioane și 11.700 de ani.

Australia oferă exact aceste condiții. Situat în centrul Plăcii Australiene, continentul nu a cunoscut aproape nicio activitate tectonică majoră în ultimele câteva sute de milioane de ani. Această stabilitate excepțională a permis râului Finke să se dezvolte și să se extindă aproape neîntrerupt de-a lungul istoriei sale geologice.

Viitorul râului rămâne însă incert. Deși râurile care au persistat milioane de ani tind să continue să existe, multe cursuri de apă din regiunile aride — inclusiv Finke — sunt deja puternic afectate de consumul uman de apă. Pe măsură ce cererea globală de apă crește și încălzirea globală accentuează ariditatea, presiunea asupra acestor sisteme va deveni tot mai mare.

Dacă râul Finke ar seca vreodată, titlul de cel mai vechi râu din lume ar putea reveni New River din Statele Unite, cu o vârstă estimată la aproximativ 300 de milioane de ani, care traversează statele Virginia, Virginia de Vest și Carolina de Nord.