Un bărbat a decis să își cloneze câinele mort de cancer la vârsta de șapte ani. Apoi, după câteva luni, a primit un telefon

Luiz Hoinkis (centru), câinele Lucas, pe când trăia (stânga) și clona sa, Lucas Prince (dreapta). Sursă foto: Instagram@lu_hoinkis

Un bărbat a devenit atât de atașat de câinele său, încât nu a putut accepta moartea acestuia în urma unei boli incurabile, așa că a luat o decizie radicală, scrie publicația britanică The Guardian.

"A fost ideea soțului meu, Justin, să ne luăm un câine. Dar din secunda în care l-am văzut pe Lucas, un Boston Terrier, în casa noastră din Miami, pur și simplu m-am îndrăgostit de el", mărturisește Luiz Hoinkis.

"Inteligent, iubitor și încăpățânat, Lucas a fost mult mai mult decât un câine. A devenit sufletul meu pereche și nu puteam suporta să fim despărțiți", spune acest bărbat, care conduce o firmă de organizare a evenimentelor în SUA.

"Când am fost spitalizat cu hepatită, la câteva luni după sosirea lui, Lucas mi-a lipsit atât de mult încât am convins personalul medical să îl lase să stea lângă mine. Avea o capacitate extraordinară de a-mi simți emoțiile și era o sursă constantă de alinare. De-a lungul anilor, noi doi am vizitat împreună mai mult de 30 de țări. Nu-mi puteam imagina viața fără el", continuă confesiunea lui Luiz.

Tragedia a lovit ca un trăsnet atunci când nimeni nu se aștepta: la o săptămână după ce a împlinit șapte ani, Lucas, câinele, a fost diagnosticat cu limfom, o formă de cancer sangvin.

"A fost devastator! Am intrat în vrie, hotărât să găsesc o soluție. Am luat în calcul un transplant de măduvă osoasă, dar era nevoie de un donator compatibil. Am sperat că fratele lui Lucas, de la ferma de câini din Arkansas, ar putea furniza măduva. Când s-a dovedit că acest lucru nu este posibil, am avut o altă idee: clonarea", povestește Luiz.

El precizează că, inițial, nu a fost vorba de a-l înlocui pe Lucas, câinele, cu o clonă după moartea sa, ci de a crea un frate identic, cu rolul de a servi drept donator compatibil.

50.000 de dolari pentru a clona un câine

"Însă nu a fost suficient timp pentru a crea o clonă: Lucas a murit la 27 de zile după diagnostic. Am fost distrus, am stat cu el ore în șir, fără să știu cum aș putea să-mi continui viața. Clonarea a fost ca un colac de salvare: trupul lui Lucas murise, dar poate că sufletul său trăia în continuare.

Faptul că procedura ar costa 50.000 de dolari era irelevant. Mi-am folosit cardul de credit fără măcar să mă gândesc la asta. Din fericire, am propria mea afacere de succes, așa că am putut să plătesc factura în întregime. Dar, chiar dacă ar fi costat un milion de dolari, aș fi găsit cumva banii", arată Luiz Hoinkis.

O clinică prelevat o mostră de țesut de la Lucas. Din țesut, au fost create celule noi, iar una dintre aceste celule a fost plasată în nucleul ovulului unei femele de câine, pentru a crea un embrion. O mamă-câine surogat a purtat embrionul, pentru a da naștere unui cățeluș identic din punct de vedere genetic cu cel decedat.

The Guardian notează că, exceptând cazurile de cercetare, clonarea animalelor este ilegală în Marea Britanie, dar în Statele Unite clonarea comercială se practică încă din 2004.

Clonarea lui Lucas stârnește controverse: "Un semn că Lucas vrea să renască"

Justin, soțul lui Luiz, s-a declarat inițial de acord cu replicarea genetică a lui Lucas, însă ulterior a început să dea înapoi, spunând că a cheltui 50.000 de dolari pentru a clona un câine este "ridicol".

Luiz, partenerul său, l-a domolit. "Am să o fac oricum", a avertizat el.

De obicei, este nevoie de patru săptămâni pentru a cultiva un milion de celule necesare întregului proces, dar clinica de clonare a recoltat aproape trei milioane în doar 10 zile.

"A fost ca un semn de la Lucas că vrea să renască", rememorează Luiz.

El evocă, de asemenea, reacțiile familiei și prietenilor.

"Mulți m-au sprijinit. Dar părinții mei au spus că este o nebunie să cheltuiesc atât de mulți bani, iar un prieten apropiat m-a criticat pentru că mă joc de-a Dumnezeu", detaliază bărbatul.

"Am înțeles îngrijorările oamenilor cu privire la etica legată de clonare, dar a fost greu să înfrunt criticile. Pentru o vreme, m-am luptat cu depresia. Nu m-am putut ridica din pat zile întregi. Dar atunci când clinica mi-a spus că mama-surogat este însărcinată, am fost extaziat", continuă povestea sa.

Lucas are doi frați gemeni după moarte, dar în care s-a întrupat spiritul său?

După cinci luni de la moartea lui Lucas, clinica l-a sunat să îi spună că, în cele din urmă, din celulele iubitului său câine s-au născut, de fapt, doi cățeluș, nu unul.

"Știam că este posibilă clonarea multiplă, dar mi-am simțit încrederea șubrezită. Ar putea sufletul lui Lucas să fie divizat?

Șase săptămâni mai târziu, Luiz și-a putut ține în brațe cățelușii pe care îi văzuse în fotografiile de la clinică.

"Am simțit prezența lui Lucas mai intensă ca niciodată. Asemănarea era uimitoare, nu doar ca aspect, ci și ca personalitate și comportament. În săptămânile care au urmat, am plâns când îi vedeam stând în locurile preferate ale lui Lucas din apartament, afișând aceeași combinație de încredere, loialitate și fericire.

În decurs de o săptămână, am știut că unul dintre cățeluși este reîncarnarea lui Lucas.

L-am numit Lucas Prince, iar pe fratele său, Lucas Gabriel, după arhanghel. Știu că nu toată lumea este de acord cu clonarea. Dar pentru mine a fost un miracol care mi-a vindecat inima. Nu poți pune un preț pe asta", se încheie confesiunea lui Luiz Hoinkis, așa cum a fost consemnată de The Guardian.