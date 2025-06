Un pudel e cel mai nou membru al echipei canine de salvare și face senzație pe plaja din Malaga

Un pudel pe nume Nilo este cel mai nou membru al echipei canine de salvare de pe plaja Las Lindas, de lângă Malaga, Spania. El se alătură echipei de patru labradori care aduc în siguranță la țărm persoanele aflate în pericol în apă, scrie CNN.

Cu blana sa albă și pufoasă și purtând o vestă de salvare, Nilo, un pudel în vârstă de doi ani, atrage privirile turiștilor. Prezența lui este neobișnuită, întrucât echipele spaniole de salvare canină folosesc de regulă labradori și câini din rasa Newfoundland.

Instructorul și îngrijitorul său, Miguel Sanchez-Merenciano, în vârstă de 45 de ani, a declarat pentru Reuters că el intră primul în apă pentru a ajunge la înotătorul aflat în dificultate, apoi îl cheamă pe Nilo sau pe ceilalți câini pentru a-i ajuta să îl readucă în siguranță la mal.

Poodle Nilo has joined four labradors on a dog rescue squad at Las Lindes beach near Malaga in Spain, helping lifeguards tow people back to shore.



With his fluffy white coat, a life vest strapped across his chest and sunblock slathered on his long nose, the two-year-old Standard… pic.twitter.com/0rJ3VpIh56