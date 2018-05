Anastasia Soare, povestea romancei care a facut un imperiu de miliarde de dolari din pensat. „Amal Clooney a fost reticentă la început, când am pensat-o!” Michelle Obama este printre clientele ei

OK! a vizitat-o pe Anastasia Soare la sediul companiei sale pentru a descoperi totul despre viața la Hollywood a româncei care o pensează pe Michelle Obama.

„Îmi aduc perfect aminte că am aterizat la Los Angeles pe 29 iulie, la ora prânzului. M-a șocat că era foarte cald. Cerul era extraordinar de luminos. Și palmierii m-au uimit. Erau foarte înalți. Nu văzusem niciodată palmieri, pentru că nu ieșisem din România. Nu prea mi-a plăcut Los Angeles la început. Nu mi-a plăcut deloc. Cel puțin primele 6 luni de zile nu au fost atât de fericite. Am plecat din România din cauza regimului comunist. Soțul meu nu se mai putea întoarce pentru că lăsase nava în Italia, era căpitan de navă și ceruse azil politic. Iar după 4 luni după ce am ajuns în L.A. a fost revoluția în România și a fost destul de haotic. Ne era frică să ne întoarcem. Și am propus să mai stăm o perioadă până când se vor liniști lucrurile în România. Apoi ne gândeam să ne întoarcem.”, povestește Anastasia. Dar ea a rămas, pentru că lucrurile s-au legat neașteptat de bine la Hollywood.

Continuarea AICI.