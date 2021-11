Gheorghe Gheorgiu s-a însurat în SUA. Cine este mireasa mult visată

Celebrul folkist ,în vârstă de 67 de ani, a anunţat la sfârşitul anului trecut că și-a cerut iubita de soție.

"Urmează să mă căsătoresc pe 14 noiembrie la New York. Nu poți să fii fericit toată viața, știi cum se zice. Dar am glumit. Viitorul este luminos. Eu cu soția mea suntem prieteni de mulți ani", a dezvăluit Gheorghe Gheorghiu, la Antena Stars.

Evenimentul a fost unul în stil românesc, soţia acestuia ocupându-se de detaliile organizatorice.

Gheorghe Gheorghiu a invitat peste 500 de persoane

"Am emoții, că nu prea sunt obișnuit cu stilul ăsta. Vor veni foarte mulți prieteni, și-au luat viza, și-au luat biletele de avion. O să facem o nuntă tradițional românească, Gabriela se va ocupa. Vor fi în jur de o mie de invitați. Vin din România foarte mulți, prieteni, artiști. Am dat vreo 500 de invitații ori câte două persoane. Eu nu aș fi vrut să facem tămbălăul ăsta, mie mi-ar fi plăcut o petrecere mică, restrânsă, frumoasă", a mărturisit artistul.

Nașii de cununie au fost Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul și organizatorul de spectacole Bebe Mihu, iar la petrecere le-a cântat solista Angela Rusu.

Gabriela, soţia lui Gheorghe Gheorghiu

Gabriela Băncescu are 54 de ani şi este originară din Brașov, la fel ca interpretul, însă locuiește de ani buni în SUA.

Dragostea dintre ei este dublată de o prietenie de-o viață.

În restaurantele pe care femeia le manageriază s-au consumat majoritatea evenimentelor artistice, culturale și private din viețile românilor din marele oraș. "Am venit în urmă cu 25 de ani în SUA, chiar în luna noiembrie. Am luat-o de jos: ospătar în restaurant. După câteva luni m-au pus manager, iar după câțiva ani am cumpărat primul restaurant, Transilvania, în 1998. După aceea am deschis încă două restaurante: Harmony Terrace și Romanian Garden. Momentan le am doar pe ultimele două", povestea Gabriela, într-un interviu.

Gheorghe Gheorghiu a fost însurat o singură dată cu Camelia, mama Andrei-Ştefania, fetiţa sa. Amândouă, de asemenea, locuiesc în Statele Unite, în San Francisco.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal