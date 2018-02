Irina Loghin, decizie neașteptată, după ce s-a scris că ar fi murit

Irina Loghin este supărată din cauza felului în care a fost folosit numele său şi este decisă să facă dreptate, după ce s-a scris că ar fi murit.

"Dragii mei,



Am primit zilele acestea numeroase telefoane de la admiratori care doreau, pur și simplu, să îmi audă vocea, să se convingă că nu am murit, că nu am păţit nimic. Am hotărat, așadar, să iau atitudine împotriva celor care răspandesc asemenea mizerii. Am vorbit cu avocatul meu și voi luă în cel mai scurt timp toate măsurile care se impun. Am trecut de nenumărate ori peste minciunile care s-au scris despre mine, însă de data această consider că s-a incălcat orice limită a bunului simț și a legii. Vă asigur incă o dată că sunt foarte bine. Nu am murit, nu am fost otrăvită, nu am luat niciun virus ucigaș din SUA.

Vă mulțumesc pentru grijă voastră, pentru sutele de mesaje și comentarii!



"Vorbește lumea de bine

Mulți de rău și mulți de bine

Unii spun că nu mai sunt

Alții spun că nu mai cânt,

Dar eu vă spun tuturor

C-am să când pân-am să mor!", a scris Irina Loghin pe Facebook.