Simona Halep s-a accidentat şi s-a retras din turneul de la Miami. ''Corpul meu are nevoie să se vindece"

''Salut. În timp ce mă antrenam la Miami, ieri, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Mă chinuia o problemă la coapsă din semifinala de la Indian Wells, dar speram să mă simt mai bine, însă RMN-ul făcut noaptea trecută a arătat, din nefericire, o ruptură musculară'', a precizat Simona Halep.

''Corpul meu are nevoie să se vindece şi astfel, voi lipsi de pe teren timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că am avut de luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi Fed Cup (fostul nume ale competiţiei Billie Jean King Cup). Deşi este o veste care dezamăgeşte, îmi păstrez încrederea din acesta debut de an bun şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură.

Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă, printre suişuri şi coborâşuri, Simo'', a adăugat fostul lider mondial.





Simona Halep (30 ani, 19 WTA) urma să joace marţi contra australiencei Daria Saville (fostă Gavrilova) în turul al doilea la Miami Open.