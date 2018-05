3 SFATURI pentru iluminatul CORECT si COMPLET al camerei copilului

In amenajarea camerei copilului, sunt cateva elemente extrem de importante care ii vor influenta starea de spirit, posibilitatea de a dormi profund si abilitatea de a se concentra atunci cand studiaza. Iluminatul camerei este primul dintre acesti factori, alaturi de organizarea mobilei si umiditatea aerului.

Asigura-te ca iei cele mai bune decizii dupa ce te informezi privind toate aspectele de organizare si decorare a camerei copilului. Nu trebuie sa risti organizand la intamplare camera in care micutul tau se va juca, va dormi si va studia, de aceea este crucial sa studiezi recomandarile designerilor de interior specializati, daca nu iti permiti sa angajezi unul. Iluminatul, precum paleta de culori pentru care optezi, are capacitatea de a influenta starea de spirit si odihna de care are parte copilul. Alege-le cu grija!

Daca iti doresti sa luminezi corect camera copilului, urmeaza aceste 3 sfaturi simple:

1. Lumina naturala este, desigur, cea mai indicata pentru iluminatul incaperii in care copilul tau isi petrece mare parte din timp. Lasa ferestrele aerisite, cu perdele subtiri, dar confera intimitate prin draperii mai putin transparente, care sa estompeze puterea soarelui in timpul orelor de odihna de peste zi. Daca locuiesti la casa ori camera este situata in mansarda, opteaza pentru montarea unei ferestre incadrata in tavan. Corpurile de iluminat nu ar trebui decat sa compenseze lipsa luminii soarelui. Intra pe www.ledel.ro daca vrei sa achizitionezi lustre potrivite pentru camera micutului. Opteaza pentru modelul si materialele preferate!

2. Intrucat nu este posibil sa mentii lumina naturala pentru prea mult timp, ai cea mai practica, ieftina si la indemana solutie. Optand pentru becuri led in camera copilului tau, te asiguri ca ii oferi o lumina artificiala cat mai apropiata de cea naturala. In timpul orelor de studiu sau de joaca, ochii celui mic nu vor obosi din cauza luminii prea slabe sau prea puternice. Aceste tipuri de becuri sunt confectionate special pentru a mentine sanatatea ochilor. In plus, consuma mult mai putin decat cele incandescente, rezistand pentru mai mult timp.

3. Vrei sa dai un strop de culoare luminii din camera de joaca a celui mic? Poti face acest lucru rapid si foarte creativ folosind banda cu led in diverse culori. Aceasta poate fi montata oriunde in camera, iar materialul din care este confectionata iti da libertatea de a crea un design inedit in camera celui mic. Intrucat nu consuma foarte multa energie electrica, fiind, totodata, foarte rezistenta in timp, o poti lasa in functiune cat de mult timp iti doresti. Aceasta va ilumina placut spatiul de joaca, astfel incat cel mic sa se bucure de fiecare moment pentrecut aici.

Ai grija la aceste detalii daca vrei sa mentii sanatatea si starea de bine a copilului. Iluminatul slab reprezinta un factor de stres si oboseala, ce trebuie evitat, in special la varstele fragede.