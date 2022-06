Pe drumul către Grecia, este mai avantajos să alimentezi în Bulgaria sau după ce ai trecut granița elenă. Ce spun românii care au plecat deja în vacanță acolo

"În Bulgaria, și DA, se poate plăti cu cardul". a fost unul dintre răspunsurile primite. Imediat, un alt internaut a ținut să precizeze: "Se poate plăti cu cardul, dar nu la toate benzinăriile. Doar la cele mai mari am putut achita cu cardul. Noi am fost luna trecută în Bulgaria cu mașina. Una dintre probleme era și lipsă internet."

"Încearcă să nu alimentezi de la ultima benzinărie înainte de vamă, unde se bagă toate 'oile', că de obicei e mai scump", "Bulgaria comparativ cu Grecia, la 45 de litri, câștigi 15 euro. Nu e o avere, dar nici nu faci vreun efort pentru banii ăștia", "Dacă vacanța ta depinde de prețul motorinei, stai acasă. Cât crezi că poti câștiga din diferența de pret? 2-3 euro", sunt câteva dintre răspunsurile primite de internaut, pe grupul Forum Grecia de pe Facebook.

Ce i-au răspuns internauții unui turist care a întrebat pe un grup ce regiune din Grecia să aleagă ca să nu fie mulți români

Un român a întrebat pe un forum dedicat celor care aleg Grecia ca destinație de vacanță ce regiune sau stațiune elenă să aleagă astfel încât să nu dea peste prea mulți români.

"Îmi puteți spune o regiune în Grecia unde merg cei mai puțini români? Nu că aș avea ceva cu neamul nostru, dar aș vrea să am impresia că am plecat în concediu în strainatate", a scris acesta pe pagina de Facebook Forum Grecia.

"Datorați la așa multi încât vă e frică să nu vă recunoască vreo unul prin Grecia?Sau așa...sunteti snob de fel?", "Undeva foarte departe și unde nu se ajunge cu mașina", "La Kamena Vourla. De cate ori am fost, o singură dată am auzit vorbindu-se românește", "Poate cele mai "fără români" sunt Paxos și Antipaxos, la Ionice!", "Ar mai fi una în care nu am ajuns până acum, Kythira. E considerată tot insulă ionică, deși e ceva mai îndepărtată. Nu sunt zboruri directe, singura variantă ar fi cu mașina", sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Postarea românului a primit aproape 1.000 de reacții pe Facebook.

Pățania unei românce care și-a făcut rezervare în Grecia cu copilul: ”Să nu faceți așa. Pierdeți banii și vă treziți fără cazare”

O româncă a povestit pe o rețea de socializare ce a pățit atunci când și-a făcut rezervare la un apartament în Grecia, unde urma să meargă cu copilul.

După o rezervare pe Booking, a doua zi, apartamentul din Salonic pe care femeia îl rezervase apărea din nou disponibil în perioada respectivă.

Românca l-a contactat pe proprietar și așa a aflat că, de fapt, locul nu era disponibil și i-a cerut ei să-și anuleze rezervarea făcută cu o seară înainte.

Femeia nu a dorit acest lucru, care însemna și pierderea banilor, așa că a luat legătura cu cei de la Booking care i-au anulat rezervarea și ”l-au scos pe stimabilul domn de pe platformă”.

Românca atrage atenția că, în felul acesta, se putea trezi cu copilul, într-o țară străină, în fața ușii unde nu putea să se cazeze, deși plătise.

”Proprietarul m-a rugat pe mine să anulez rezervarea”

”Vreau să fac o postare de atenționare în ceea ce privește rezervarea pe Booking.

Vineri seara am rezervat un apartament în Salonic fără anulare gratuită. Sâmbătă, uitându-mă încă o dată pe Booking, am observat aceeași proprietate disponibilă pentru perioada aleasă de mine.

Am contactat proprietarul pe Whatsapp și l-am întrebat dacă are 2 apartamente în același bloc și mi-a spus că nu are și, de fapt, apartamentul pe care eu l-am rezervat nu e disponibil, pentru că l-a mai rezervat altcineva pe Airbnb și că mă roagă să anulez eu rezervarea.

I-am spus că eu nu am cum să anulez pentru că e non-refundable și că eu voi pierde banii și că trebuie să anuleze el, pentru că e vina lui că nu și-a gestionat rezervările, nu a mea.

”Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările, dacă sunteți rugați de gazde”

Răspunsul lui a fost ... liniște!

Deci dacă eu nu-l contactam, el nu avea de gând să-mi spună că nu pot ocupa apartamentul și ajungeam cu copilul până în fața ușii și mă trezeam că nu am cazare.

Am luat legătura cu Booking prin mesaje și telefon și le-am spus situația. Drept urmare, Booking mi-a anulat rezervarea și l-a scos pe stimabilul domn de pe platformă.

Sfatul meu este să nu încercați să anulați voi rezervările dacă sunteți rugați de către gazde pentru că așa ei nu vor fi sancționați. Cel mai bine luați legătura cu Booking și ei vor acționa în consecință.

(...) Vacanțe liniștite să aveți! PS. Apartamentul se cheamă Luxury Suite in City Center-Salonic”, este mesajul transmis de o româncă pe o pagină de Facebook destinată vacanțelor.