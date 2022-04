A început demolarea clădirilor construite ilegal, în Sectorul 6 al Capitalei

După ce au demolat garajele construite ilegal în Sectorul 6, acum autorităţile locale au pus la pământ un complex comercial, din Prelungirea Ghencea, despre care spun că a fost construit ilegal.

Autorităţile locale spun că totul ar fi funcţionat în mod ilegal timp de 30 de ani. Pe de celalată parte comercianţii spun că au actele la zi şi că vor acţiona Primăria Sectorului 6 în instanţă.

Mai mult, proprietarul centrului comercial spune că are toate actele la zi şi are de gând să îşi caute dreptatea în instanţă.

"Eu pot să vă spun că am nişte documente, că nu puteam, să rezist așa de 30 de ani. Construcția asta este din '92, sunt docmunete. Am plătit la Circa Financiară ca proprietar, dar nu are rost, astea se fac în instanţă, nu așa la colţul străzii" , spune administratorul clădirii.

Comercianţii şi-au strâns marfa încă de ieri şi acuză primăria de practici abuzive.

"Noi am început de ieri să strângem, pentru că fel, nu ştiam. Ieri ni s-a zis strângeți, după ce am început să strângem au zis nu mai strângeți,,că nu se dărâmă tot, se dărâmă doar o parte. Așteptam și noi să vedem, să ne luam barul și sa plecăm", spune un comerciant.