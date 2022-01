Dragoș Dolănescu s-a vaccinat de cinci ori cu trei vaccinuri diferite

Atât Dragoș Dolănescu, cât și membrii familiei sale, au făcut boala COVID-19.

„Toată familia a avut coronavirus. Primul care a luat virusul a fost Ion, care ne-a dat la toți. A fost ca o răceală puternică. Am stat 14 zile în casă. Eu mi-am făcut cinci vaccinuri în SUA și Costa Rica.

Știi că eu merg mult la Miami și mi-am făcut acolo vaccinul Johnson&Johnson, apoi m-am imunizat cu Pfizer. La ceva timp am făcut în Costa Rica și vaccinul de la AstraZeneca. Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine. Toată familia și-a făcut vaccinul, mai puțin Darius, fiul meu cel mic, care a împlinit 11 ani.”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Click!.

Și actorul Mugur Mihăescu, care a participat la mai multe proteste față de restricțiile impuse în contextul pandemiei, s-a vaccinat împotriva COVID-19, cu două doze, și a trecut și prin boală.

„Da, sunt vaccinat cu două doze, am COVID. Eu am zis că e Omicron, nu am făcut secvenţierea, doar că am venit din Spania, acolo unde sunt sute de mii de cazuri pe zi.

Imediat, a doua zi, nevasta mea a avut simptome, apoi eu. E ca un guturai la mine. Am nas înfundat, tuse, dar nu febră, nu e ca gripa. Gripa e horror", a povestit Mugur Mihăescu, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, pe 9 ianuarie.



