Drumurile care fac legătura cu Podul de la Brăila se deschid vineri, la 2 ani de când podul a fost inaugurat

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat că vineri, 27 iunie, de la ora 10:00, se deschide circulaţia pe drumurile care fac legătura cu Podul suspendat peste Dunăre. El a precizat că "se va putea circula inclusiv pe toţi cei 19 km ai drumului de legătură Brăila-Jijila", scrie Agerpres.



"Mâine (vineri, 27 iunie 2025), la ora 10:00, se deschide circulaţia şi pe drumurile de legătură ale Podului suspendat de la Brăila! Se va putea circula inclusiv pe toţi cei 19 km ai drumului de legătură Brăila-Jijila, care va face conexiunea dintre Podul Suspendat peste Dunăre de la Brăila şi judeţul Tulcea. De asemenea, se va deschide circulaţia pe pasajul CF Brăila - Galaţi, în lungime de 220 metri", a scris Cristian Pistol pe contul său de Facebook.



Anunţul directorului CNAIR vine după ce, săptămâna trecută, pe drumul de legătură Brăila-Jijila, care fusese deja asfaltat şi se pregătea să intre în faza de recepţie a lucrării, au apărut unele probleme în zona kilometrului 8, motiv pentru care au fost demarate lucrări de reparaţii şi de consolidare a infrastructurii rutiere.





Luni, 23 iunie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, anunţa într-o postare pe Facebook faptul că "a început recepţia lucrărilor la Podul peste Dunăre de la Brăila".



Potrivit sursei citate, din momentul în care a fost dat spre circulaţie Podul suspendat peste Dunăre, de pe 6 iulie 2023 şi până în prezent, "au fost înregistrate nu mai puţin de 4.000.000 de treceri".



Podul suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea este ultimul pod peste Dunăre înainte de Vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa (ca dimensiune).



"Investiţia a presupus amenajarea a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri sunt pe teritoriul judeţului Tulcea. Deasupra Dunării este podul suspendat, în lungime 1,9 kilometri. Podul are trei deschideri: o deschidere principală (1120 m) şi două deschideri laterale de 489,6 m pe malul Brăila şi de 364,6 m pe malul Tulcea. De o parte şi de alta sunt prevăzute două viaducte de acces în lungime de câte 110 m fiecare. Drumul principal are două benzi pe sens şi leagă judeţul Brăila de judeţul Tulcea, iar drumul de legătură spre Măcin are o bandă pe sens, în lungime de 4,3 km. În rest, sunt realizate intersecţii giratorii, 33 de poduri, podeţe, pasaje şi o staţie de taxare", a precizat Ionel Scrioşteanu.



Pilonii au 192 de metri înălţime totală - de la partea superioară a fundaţiei - şi sunt localizaţi în apropierea malurilor. Fiecare pilon este prevăzut cu scări şi lift, accesul fiind permis din benzile de întreţinere localizate pe ambele părţi ale tablierului.



"La acest pod a fost montat şi funcţionează un sistem de dezumidificare a tuturor ansamblurilor podului, inclusiv a tablierului metalic şi a cablurilor. Cablurile sunt izolate pe exterior cu o protecţie care asigură etanşeitatea, iar aerul din interior este permanent dezumidificat şi monitorizat astfel încât să se asigure un mediu anticoroziv. Pentru a asigura durabilitate şi protecţie anticorozivă ridicată, tablierul este şi el dezumidificat în interior. Anumite rigidizări longitudinale vor sunt utilizate drept canale pentru distribuţia aerului dezumidificat în spaţiul intern al tablierului. Un sistem de senzori monitorizează asigurarea păstrării stării de umezeală din casetă sub nivelurile ce provoacă oxidarea. Se va menţine o umiditate relativă sub 40%, pentru a nu exista coroziune şi pentru a permite circulaţia pe pod în siguranţă, în orice anotimp", susţine Ionel Scrioşteanu.



Structura podului este alcătuită din 86 de segmente de tablier metalic. Acestea formează structura suprafeţei de rulare a podului de la Brăila. Fiecare segment al tablierului metalic are o greutate medie de 250 de tone.



În cadrul Master Planului General de Transport, podul figurează ca parte a Drumului Expres Focşani - Brăila - Tulcea - Constanţa, drum planificat să conecteze Nordul Munteniei şi Sudul Moldovei de Nordul Dobrogei, unde se află Delta Dunării.