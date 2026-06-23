Filmul incidentului cu focuri de armă și polițiști atacați cu cuțitul din Capitală: ce au surprins camerele de corp ale ofițerilor

Filmul incidentului cu focuri de armă și polițiști atacați cu cuțitul din Capitală FOTO: captură video Antena 3 CNN

Incidentul șocant, cu focuri de armă, care a avut loc marți dimineață pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, a fost filmat și de body-cam-urile polițiștilor. Aceștia au fost nevoiţi să îşi folosească armele din dotare pentru a imobiliza un bărbat înarmat cu un cuţit care îi atacase.

Echipajul sosise la fața locului în urma apelului făcut chiar de tatăl agresorului.

Acesta a sunat la 112 marți dimineaţă, la ora 09:00, spunând că se teme pentru viaţa lui, întrucât fusese ameninţat de propriul fiu cu un cuţit.

Ajunşi la locul intervenţiei, poliţiştii au încercat să-l calmeze pe tânăr, să-l imobilizeze, însă, şi ei au fost ameninţaţi cu cuţitul de acesta.

Pe filmarea făcută de un martor de la etajul unui bloc se vede că individul îl loveşte pe unul dintre agenţi. După ce s-au tras focuri de armă, oamenii legii au reuşit să-l imobilizeze.

Atacatorul a fost dus la audieri, urmând ca anchetatorii să decidă şi ce măsuri iau împotriva acestuia.