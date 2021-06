Fiul lui Florin Condurățeanu, ultimele clipe petrecute alături de tatăl său: ”S-a stins în brațele mele”

„E adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni.

Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. L-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare", a declarat Răzvan Condurățeanu, la România TV.

Răzvan Condurățeanu a fost impresionat de avalanșa de reacții pe care a generat-o moartea tatălui său.

„Vreau să vă spun că mie nu mi-a venit să cred ce a însemnat Florin Condurățeanu pentru România. Florin Condurățeanu a fost un om deosebit, un jurnalist deosebit, a iubit foarte mult oamenii, întotdeauna a ajutat foarte mult în România și aceste informații pe care eu le știam, dar aceste 10 - 20% din ceea ce am aflat în aceste zile, am rămas profund impresionat și nu mi-am dat seama că tatăl meu este așa. Va rămâne o forță pentru România.

Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor românilor că au fost alături de el tot timpul, să mulțumesc presei, colegilor lui, marilor profesori din medicină care au fost alături de el și oamenilor din toate domeniile acestei țări.

Mâine la ora 12:00, la Cimitirul Bellu, va fi înmormântarea lui Florin Condurățeanu și cine dorește să fie alături de el pe ultimul drum îi invit să fie alături de el!", a mai spus fiul lui Florin Condurățeanu.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal