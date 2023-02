Chinezii au inventat aparatul pentru "sărut real" la distanţă. Cum funcţionează dispozitivul cu "buze" calde din silicon

Dispozitivul este promovat ca o modalitate de a permite cuplurilor să împărtăşească intimitatea fizică de la distanţă.

Echipat cu senzori de presiune şi dispozitive de acţionare, aparatul este capabil să imite un sărut real.

Pe lângă mişcarea specifică, poate transmite şi sunetul, prin intermediul unei aplicaţii pe telefonul mobil.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe