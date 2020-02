Pățania unui tânăr din Galaţi, în carantină din cauza coronavirusului: Mă așteptam să vină să-mi pună un sigiliu pe ușă

Marius Lungeanu povestește că s-a lovit de bâlbâiala autorităților atunci când a trebuit să își anunțe medicul de familie că are nevoie de concediu medical pentru perioada de carantină și concluzionează cu tristețe că ”institutiile si statul roman au ajuns sa faca din mine veriga lipsa in comunicarea dintre ele”.

Relatarea lui Marius Lungeanu

”Partea buna e ca inca am o relatie superba cu sotia, nu am ajuns la certuri iar in casa am ajuns sa stergem si becurile de praf.

Dupa zeci de stiri vazute, care mai de care mai pompoase si exagerate, dupa masurile luate in Italia, asteptarile mele atinsesera cote de neimaginat. Aveam asteptari reale, ca cineva avizat sa vina sa ne verifice si sa ateste din punct de vedere medical, ca suntem ok. Aveam asteptari ca serviciile din Romania, sa nu aiba incredere in faptul ca, sunt o persoana matura si constiincioasa si ca stau in carantina. Ma asteptam sa vina sa-mi puna un sigiliu pe usa, gen banda cu “CAUTION CRIME SCENE” dar prea multe filme americane sau abonament “ieftin” Netflix, au dus la un derapaj de realitate.

Ora 9:00 – suna cineva de la DSU: Buna ziua! Cum va simtiti? Aveti temperatura? Tusiti? Intrebari standard, rapide, ca atunci cand iti faci medicina muncii. Inaltime, greutate, boli in familie?

Ca tot venisem din Italia, am zis sa nu luam doar ce e rau de acolo (*COVID-19) si am iesit frumos in balcon sa luam “colazione”.

Nu terminam bine, ca incep sa sune telefoanele. Pana la aceasta ora 121 convorbiri avute. Ce mi-a placut cel mai mult, ca si numitor comun, mai toate convorbirile au inceput cu intrebarea, “Dar ati iesit din casa?” – oameni buni nu am sa imbolnavesc pe nimeni, desi dorul de propriul copil a atins limite neimaginabile.

Ora 16:00 – discutie cu HR – SUBIECT – concediu medical necesar pana la sfarsitul lunii. Sincer, in toata isteria creata, a fost ultimul subiect la care ma gandisem.

Pun mana pe telefon si imi sun medicul de familie. Discutie simpla si total surprinzatoare de ambele parti.

- Buna ziua! Sunt Marius Lungeanu si va deranjez in legatura cu concediul medical. Cum procedez? – fiind 100% convins de catre DSP, care cu o zi inainte, care imi ceruse toate datele ca vor lua legatura cu doctorul de familie pentru a ii explica situatia in care ma aflu si sa afle la randul lor mai multe detalii despre istoricul meu medical.

- Buna ziua Marius, pentru ce ai nevoie de concediu medical? Imi raspunde doctorul, intrebare urmata cu cateva secunde de pauza din partea mea. M-am uitat la telefon sa ma asigur ca am sunat pe cine trebuie.

In fine… ii explic de la zero toata situatia mea si modul in care am ajuns in carantina, dupa care ma pune si dumnealui in tema cu procedura “romaneasca” de a obtine un concediu medical.

- Acesta nu se da retroactiv

- Are nevoie de cardul meu de sanatate (care se afla la mine, in carantina)

- Adeverinta de salariat

- Etc…

Pentru ca nu primise nici o informare, inchei conversatia si sun la DSP.

Doamna de la DSP, foarte amabila dar complet neinformata cu privire la subiectul meu, ma roaga sa astept in telefon pentru a verifica ultimele adrese primite de la minister.

Imi spune: “Uite, am gasit o adresa primita acum cateva minute, am sa o citesc cu voce tare pentru a o auzi si dvs.” In pasi scurti, aceasta spunea ca pentru persoanele in carantina se se emite o adeverinta sau concediu medical, cu o perioada standard de 14 zile, care se va stampila la sfarsitul carantinei.

Spun perfect si nu apuc sa ma bucur, ca aceasta ma roaga sa informez si doctorul de familie.

Sun medicul de familie, ii explic, iar acesta imi explica faptul ca pentru CM, tot are nevoie de cardul meu de sanatate si ca nu imi poate oferi CM pentru luna in curs. E nevoie de modificare in sistemul informatic.

Sun departamentul de resurse umane, explic situatia, imi explica la randul lor ca nu ma pot ponta cu CM daca nu am macar ceva la mana, ca intradevar sunt carantinat. Moment in care realizez, ca de fapt, eu nu am o dovada clara ca o institutie a statului, m-a izolat in propriul apartament. Asa ca mi-am facut un selfie cu masca la gura si le-am trimis-o pe WhatsApp.

CONCLUZIA e ca desi in ultima luna, am platit CAS 5097 ron si CASS 2039 ron, institutiile si statul roman au ajuns sa faca din mine veriga lipsa in comunicarea dintre ele. RUSINE

Nu vreau sa ma gandesc daca eram bolnav si nu puteam da aceste telefoane, nu vreau sa ma gandesc daca intradevar apare un focar de COVID-19 la Galati ce se poate intampla cu noi, mai ales ca dupa ultima experienta cu Spitalul Judetean Galati, am reusit sa plec de la terapie intensiva cu “CLOSTRIDIUM DIFFICILE”.

Multa sanatate si aveti grija de sistemul imunitar. Prima zi am trecut-o cu BRIO, mai urmeaza 13 (sper nu cu ghinion)”.