Patru surori, izbite din plin de un șofer inconștient. Fetele erau pe trotuar, în fața sediului Poliției - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Patru surori, cu vârste între 8 şi 20 de ani, din comuna Sălard, au ajuns sâmbătă la spital, după ce un șofer a pierdut controlul volanului și le-a izbit din plin.

Fetele erau pe trotuar, în faţa sediului Poliţiei Rutiere.

Toate cele patru fete au fost rănite grav, două dintre ele fiind târâte sub maşină câţiva metri şi apoi eliberate de echipajele de salvatori. Ele au fost transportate de urgenţă la spital, de echipajele SMURD şi ale Ambulanţei.

Cea mai grav rănită este o fetiţă de 12 ani, căreia medicii au fost nevoiţi să îi amputeze o gambă. Sora ei de 20 de ani are un traumatism cranio-cerebral minor şi o contuzie toracică, copila de 8 ani are un traumatism cranio-cerebral, un traumatism cranio-facial şi plăgi, iar cea de-a patra fată, în vârstă de 14 ani, are un traumatism cranio-cerebal minor cu escoriaţii.

Şoferul, însă, a fost dus în sediul Poliţiei Rutiere, pentru a nu provoca reacţii violente din partea orădenilor care au fost martorii accidentului, potrivit ebihoreanul.ro.