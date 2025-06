Președinta recunoscută a Georgiei: „Rusia folosește democrația împotriva democrației”

Salome Zurabișvili e în mijlocul protestatarilor din Georgia, după fraudarea alegerilor din octombrie 2024. Foto: Getty Images

Președinta recunoscută a Georgiei, Salome Zurabișvili, a făcut o vizită în România, timp în care a participat la Congresul USR și a avut o întrevedere cu Președintele Nicușor Dan. Într-un interviu acordat în exclusivitate reporterului Antena 3 CNN Raluca Măndoiu, Salome Zurabișvili a avertizat împotriva amenințării Rusiei, care încearcă, culmea, prin mijloace democratice să subjuge statele europene. „Rusia folosește democrația împotriva democrației”, a spus ea, referindu-se la ingerințele rusești în alegerile altor țări și la propaganda și dezinformarea de pe rețelele sociale care fac jocul Federației Rusiei. Ea a dezvăluit că la întâlnirea cu Nicușor Dan a pledat cauza Georgiei, o națiune în criză, după fraudarea alegerilor și suspendarea negocierilor cu UE pentru intrarea în blocul comunitar.

Georgia trece prin cea mai mare criză politică și socială de la alegerile parlamentare de pe 26 octombrie 2024, „câştigate” de partidul aflat la putere, Visul Georgian. Scrutinul a fost considerat fraudat de opoziţia pro-europeană și de observatorii internaționali. Dovezi clare ale fraudei au fost publicate în timpul procesului electoral și pe rețelele sociale.

Dar, la sfârşitul lunii noiembrie, decizia autorităţilor de a suspenda până în 2028 negocierile cu UE pentru integrarea în blocul european a condus la manifestaţii care au fost reprimate violent. Totuși, mii de georgieni au continuat să iasă în stradă.

Salome Zurabișvili este Președinta recunoscută a Georgiei, deși noul preşedinte al Georgiei, Mihail Kavelaşvili, loial partidului puterii „Visul Georgian”, a depus jurământul și și-a preluat mandatul. Kavelaşvili este un fost fotbalist cunoscut pentru luările sale de poziţie ultraconservatoare şi antioccidentale.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: Doamnă Președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. Georgia, o țară situată la granița dintre Est și Vest, a devenit un câmp de luptă geopolitic. În același timp, România a fost la un pas de a alege un președinte de extremă dreapta, despre care se spunea că este pro-rus. Cu ce fel de pericol s-a confruntat România?

Salome Zurabișvili, Președinta Georgiei: Pericolul pe care îl experimentăm noi acum în Georgia, şi anume faptul că, prin alegeri, prin mijloace democratice, Rusia încearcă să subjuge state – ceea ce înainte făcea prin intervenții militare, sau încerca să facă.

În trecutul recent, Rusia a încercat o intervenție militară împotriva Georgiei o dată, apoi împotriva Crimeii și a Ucrainei o dată, iar a doua oară în 2022. Și nu a atins obiectivele acestoror intervenții militare. Nu a reușit în Georgia pentru că scopul era să împiedice continuarea traseului european al Georgiei și, de fapt, (N.R. Rusia) nu a atins acel obiectiv, chiar dacă avem două teritorii ocupate. Iar în Ucraina vedem foarte clar că (N.R. Rusia) nu a reușit să preia regimul, să-l schimbe prin intervenție militară.

Așa că acum Rusia testează ceva diferit care, pentru Rusia, e mai puțin costisitor: folosește democrația împotriva democrației – și asta am văzut în Georgia. Cum să manipulezi alegerile, cum să folosești propaganda cu toate tehnologiile noi, cu rețelele sociale, pentru a obține în cele din urmă o conducere care să-ţi susţină interesele în ţară, care să schimbe direcţia, orientarea.

De la obţinerea independeţei, publicul din Georgia a fost, în proporţie de 80%, conform tuturor sondajelor de opinie, în favoarea integrării europene. Iar acea țară, care prin natura istoriei sale este foarte rezistentă la imperialismul rus, ei bine, această ţară se îndreaptă acum spre Rusia. Cel puţin, partidul de guvernământ încearcă să reorienteze Georgia spre Rusia, să îi captureze instituţiile, iar acesta este pericolul. Este un pericol pe care voi l-ați evitat, pentru că încă aveaţi o Curte Constituțională independentă care a putut lua o decizie.

Noi n-am avut şansa asta. Instituţiile noastre fuseseră deja subjugate şi nu mai erau independente, prin urmare curtea constituţională de aici nu a dat un verdict în chestiunea alegerilor prezidenţiale. Moldova a avut șansa de a avea o diasporă, dar noi nu am putut permite ca diaspora noastră să voteze așa cum ar fi trebuit. Dintr-un milion de alegători din afara țării, doar 34.000 au putut vota.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: După părerea dumneavoastră, Georgia mai poate fi salvată?

Salome Zurabișvili, Președinta Georgiei: Cred că Georgia încă poate fi salvată, pentru că oamenii încă protestează, în ciuda represiunii foarte dure pe care o trăim în aceste zile. Este foarte clar că populația georgiană nu este pregătită să accepte această situație. Și motivul este că nu este vorba doar despre, o criză politică, despre faptul că alegerile au furate de la popor.

Este sentimentul profund că suntem duși împotriva voinței noastre spre Rusia. Asta explică de ce georgienii ies pe străzi de 205 zile, nu vor înceta protestele, nu vor accepta, pentru că în istoria lor nu au acceptat niciodată să se supună puterii rusești. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în Georgia.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: Toți au fost impresionați de demonstraţiile proeuropene din Georgia, apoi a venit şocul violenței din stradă, dar nimic mai mult – nimeni nu a acționat. Vă așteptați la mai mult sprijin din partea Uniunii Europene?

Salome Zurabișvili, Președinta Georgiei: Da, cu siguranță. Am primit sprijin din partea unor state membre individuale ale UE, cele care au fost mereu prietene ale Georgiei – cum e România – dar nu doar acestea. Acum, trio-ul de la Weimar a fost destul de vocal în sprijinul Georgiei. Parlamentul European a fost un foarte mare susținător al poporului georgian, dar nu am auzit prea multe din partea instituțiilor europene ca atare.

Consiliul şi Comisia sunt, poate, mai puţin pregătite să ia o poziție, poate sunt mai pasive, pentru că nu știu ce politică să adopte sau pentru că sunt multe alte probleme.

Dar cred că este o chestiune de credibilitate pentru Uniunea Europeană, pentru că, dintre toate crizele majore care înconjoară UE, aceasta este una care testează direct credibilitatea sa, pentru că este vorba despre o țară mică, una care se încadrează în dimensiunea politicii externe europene. Dacă nu poate rezolva asta, probabil nu va putea rezolva nicio criză majoră.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: În Georgia, nu ați văzut pericolul venind sau pur și simplu nu ați avut suficientă putere să acționați?

Salome Zurabișvili, Președinta Georgiei: Ambele. Poate că nu am văzut suficient de devreme. Observam unele semne, dar au fost interpretate ca fiind o simplă încercare internă de a păstra puterea – așa cum se întâmplă atunci când trec anii și sprijinul popular scade, prin urmare se încearcă identificarea unor metode de a păstra puterea. Așa că nu am văzut totul sau nu am tras concluziile corecte.

Apoi nu aveam instrumentele necesare, pentru că eram o Președintă fără puteri, fără puterea, de exemplu, de a transmite presiunile diasporei, cu un drept de veto care a fost ușor anulat. Puterea mea era vocea. Opoziția era fragmentată, iar una dintre încercările mele – care rămâne și astăzi – este să unesc forțele pro-europene. Dar nu am făcut destul, probabil pentru că nu am văzut amploarea pericolului și a amenințării.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: Cum a decurs întâlnirea cu președintele Nicuşor Dan? Ce subiecte ați discutat?

Salome Zurabișvili, Președinta Georgiei: Ei bine, esenţialmente, am prezentat situația actuală, pentru că mi se pare important ca într-o țară care înțelege ce se întâmplă în Georgia să se cunoască întreaga situaţie și ca această perspectivă să fie dusă mai departe către instituțiile europene, către partenerii europeni.

Ne aflăm în ajunul întrunirii Consiliului Miniștrilor de Externe, în ajunul întrunirii Consiliului European, unde, cel mai probabil, se va discuta despre problema georgiană. Este foarte important ca toți prietenii noștri să fie pe deplin conștienți de amploarea a ceea ce se întâmplă în Georgia, iar această amploare reprezintă o amenințare majoră pentru noi, dar și o amenințare care poate afecta și alte țări din Uniunea Europeană. Cred că asta trebuie înțeles cât mai este timp.

Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN: Doamnă Președinte, sunteți o președintă care a înfruntat Rusia și a plătit prețul. Cred că lumea are nevoie de lideri ca dumneavoastră. Vă mulțumim pentru acest interviu și vă dorim succes. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.

Interviul exclusiv cu Salome Zurabișvili: