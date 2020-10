Mircea Diaconu: ”A opri omenirea, a închide tot e o formă de ipocrizie. Lăsați lumea să trăiască”

Ne sunt îngrădite niște drepturi pentru că de la început s-a greșit

Noile interdicții nu sunt chiar noi. De ce ne mirăm? Sunt bâlbâieli naturale. Eu sunt pensionar și nu mai joc de ani de zile, pe alții i-a afectat mai tare, da. Dar din fericire la noi în țară dacă nu mai poți face ceva, faci altceva. Acum pare că s-au specializat unii pe cifre cu zecimale. Testările se fac în România pe zone de risc și de focar. Deci cifrele nu cred că sunt reprezentative pentru această pandemie.

Ne sunt îngrădite niște drepturi pentru că de la început s-a greșit. Noi ne-am comportat ca și cum trăim ceva ce nu a mai fost. Domnii care decid ar trebui să mai deschidă câte o carte și să afle că la finalul secolului 13 era noastră a venit un vapor din China de la Genova cu 2 marinari morți și în intervalul de un an a mai rămas 30% din populația Europei. De atunci natura naște ritmic astfel de manifestări

Prostia e următoarea: lumea nu trebuia oprită în loc

Prostia e următoarea: lumea nu trebuia oprită în loc pentru că aceste lucruri sunt ritmice ca și cutremurile, trebuie luate ca atare. Nu trebuie să ne speriem și să nu mai facem nimic pentru că e sfârșitul lumii, nu e sfârșitul lumii. Din păcate blocajele totale au dus la niște goluri financiare, dezechilibre mondiale. E o enormă prostie și ipocrizie și noi continuăm cu așa ceva. Sunt focare în care sunt concentrate multe cazuri, în rest în Horeca au fost câteva cazuri. De ce nu înțelegem asta?

A opri omenirea, a închide tot… e o formă de ipocrizie. Le-a picat bine multora și din domeniul sanitar și din zonele politice. De ce Dumnezeu te apuci să blochezi un spital întreg… Lasă lumea să trăiască! S-a greșit când s-a oprit lumea pe loc.

Izolând, blocând, amendând, s-au sărit toți caii cu putință

Eu nu sunt afectat deloc de ce se întâmplă acum pentru că am grijă să mă spăl, port mască, am grijă să stau departe de ceilalți și am trecut de 70 de ani. Sunt în grupa de risc. Nu mă opresc din ceea ce am nevoie să fac, dar iau toate măsurile necesare ca să nu mă îmbolnăvesc. Distanțarea socială este o formulare tembelă.

Dan Bittman s-a dezlănţuit la Sinteza Zilei: "Gândiţi cu minţile voastre. De la o zi la alta, mi se restrâng toate drepturile posibile"

”Pericolul există. Dar ne luăm după alte ţări în loc să gândim cu capul nostru. Oameni buni, începeţi să gândiţi cu minţile voastre. Nu vă mai lăsaţi influenţaţi de tot felul de poveşti care vin din Franţa, din Italia, din Germania. În Germania sunt, poate, zeci de mii de îmbolnăviri în fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru că ştiu să aibă grijă de ei şi îi tratează. În România, avem câteva mii de aşa-zise infectări pe zi şi, iartă-mă, un medic care lucrează în sistem exact pe cifre îmi povestea cum adunau ei: dacă te testează de trei ori, la acelaşi pacient, pun trei, nu unul singur. De asta spun, hai să revenim cu picioarele pe pământ. Suntem un popor întreg, nu e vorba de mine aici. Vorbesc cu mine însumi pentru că sunt revoltat pentru o categorie de oameni foarte mică şi nebăgată în seamă. Suntem oameni care ne-am descurcat toată viaţa, prin talentul nostru, şi am plătit taxe statului român... Să nu spună cineva că ăştia din Guvern, din Grupul de Comunicare, nu-şi dau seama de răul pe care-l fac. Este un rău general” a povestt Dan Bittman la Antena3.