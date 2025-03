Piedone a găsit nereguli grave în brutăriile şi carmangeriile din Argeş: "A făcut mucegai. Coaste de porc, de pe timpul lui Decebal"

Inspectorii de la ANPC au scris amenzi uriaşe pentru comercianţii din judeţul Argeş, care aveau nereguli în brutării sau carmangerii. Sursa foto: captură video Facebook / @Cristian Popescu Piedone

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a descins la comercianţii care vindeau mezeluri expirate şi carne mucegăită în judeţul Argeş. Potrivit Antena 3 CNN, inspectorii ANPC au dat amenzi uriaşe pentru cei descoperiţi cu aceste nereguli grave. "Este o otrăvire efectivă a populaţiei", a spus şeful ANPC după controalele pe care le-a făcut în brutării şi carmangerii din jurdeţul Argeş.

Conform mesajului transmis pe Facebook de Cristian Popescu Piedone, s-au aplicat 80 sancţiuni contravenţionale, dintre care amenzi în valoare totală de 300.000 lei.

"Ia uite, a făcut mucegai în ureche... dacă nu îl spălaţi... (...). Uitaţi-vă aici: mucegai, mucegai. Ăsta, deja prezintă mâzgă pe el. Ăsta s-a îngălbenit săracul. Toată marfa e compromisă. (...). Peste 600 de kilograme de carne, compromisă... Coaste de porc, de pe timpul lui Decebal. Peste drum, dacă vreţi, puteţi să vedeţi o infecţie de... nu vă puteţi imagina: la faţă, frumos expusă şi, în spate, otrăvire efectivă a populaţiei", a spus şeful ANPC în timpul controalelor făcute în unele carmangerii din judeţul Argeş.

Preşedintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a mers în control şi la un hotel din judeţul Argeş, unde a găsit: "în blocul alimentar, carne de porc şi pui, produse lactate (caşcaval, brânză dulce, ), produse de panificaţie fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limită de consum, produse cu data durabilității minimale sau data limită de consum depăşită".

În acest caz, prestarea serviciilor de alimentaţie publică a fost oprită temporar, până la remediere deficiențelor constatată de către reprezentanţii ANPC.

"(...). Sinteza activitate/ acțiuni finalziate CJPC Arges 27/28.03.2025

Exemplificare constatari/ abateri de la legislatie:

1. SC SAN RESTAURANT SRL, punct de lucru Dedulesti/ Morărești, jud.Argeș – produse alimentare depozitate/ păstrate în conditii improprii și/sau fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consuma (brânză telemea, mălai,pesmet) ; utilizarea în blocul alimentar a unor recipiente improprii din plastic.

2. SC SIBIV RAPID 2002 SRL, punct de lucru Dedulesti/ Morărești, jud.Argeș - produse alimentare depozitate/ păstrate în conditii improprii și/sau fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consuma (brânză telemea rasă) ; utilizarea în blocul alimentar a unor recipiente improprii din plastic, portiuni limitate de pavaj deteriorat, lipsa informații aditivi alimentari.

3. Brutărie Patiserie Dani Pan SRL – Pitești/ Argeș - spațiile utilizate pentru prestarea serviciilor sunt improprii/ neigienizate, fiind folosite simultan si pentru depozitarea unor obiecte personale; aluatul prezintă impurități provenite din curațarea insuficienta a recipientelor; produsele finite oferite (pâine albă, baghetă, burek cu carne, lipii) prezintă impurități, aluat ars provenit de pe tavile folosite la coacere care nu au fost curațate corespunzător; in spațiul de vânzare/servire pavimentul este necurațat si prezintă urme grosiere de praf, resturi alimentare, cabluri murdare; produse alimentare utilizate – margarină, depozitată necorespunz[tor (la 23 grade C), deși condițiile stabilite prin etichetarea produsului impun păstrarea la maxim 20 grade C; alimentele sunt depozitate n conditii improprii (produse neprelucrate termic, pregatite pentru coacere – depozitate in alaturi de produse ambalate (cascaval, carne tocata, cremwursti, branza dulce) ; tăvile folosite pentru coacere nu sunt curățate corespunzător, prezentând straturi de arsuri in interior/exterior; pânzele pe care este asezat aluatul sunt umede, destrămate parțial,murdare și mucegăite, prezentând miros acidulat specific fermentației resturilor de aluat - amendă contravențională 80.000 lei

Prestarea serviciilor la Dani Pan SRL a fost oprită temporar, până la remediere deficiențelor constatată de catre reprezentantii ANPC.

4. SC Satbos SRL, punct de lucru Dedulesti/ Morărești, jud.Argeș – carne de porc, (fleică, cotlet) depozitate/ păstrate în conditii improprii și/sau fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consuma.

5. SC Comdivers SRL, punct de lucru Dedulesti/ Morărești, jud.Argeș – carne de porc si pui, produse lactate (cascaval, brânza dulce, ), produse de panificatie fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consum; produse pregatite (clatite, cartofi prajiti) depozitate in blocul alimentar pentru a fi utilizate in ziua următoare, bucati de carne (burta) fiarta portionată și pastrată in recipiente mici de plastic , pastrată pentru a fi ulterior utilizata la servirea ciorbei de burta.

Utilizarea în blocul alimentar a unor recipiente improprii din plastic, portiuni limitate de pavaj deteriorat, utilizare refrigerator si cuptor cu micounde deteriorate, uzate, cu urme grosiere de rugină si mizerie.

Prestarea serviciilor la Dani Pan SRL a fost oprită temporar, până la remediere deficiențelor constatată de catre reprezentantii ANPC.

6. SC Rador A&E SRL Pitești/ Argeș – unitate desfacere produse alimentare, carne si produse din carne; produse cu modificări organoleptice fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consum; spațiile frigorifice de depozitare și expunere la comercializare sunt uzate moral, deteriorate, prezintă urme grosiere de mizerie precum si sisteme de inchidere (acces vitrina) improprii, improvizate

Activitatea de vânzare a fost oprită temporar până la remediere deficiențelor constatată de către reprezentantii ANPC

7. Motel Restaurant Waterside Retreat SRL – sat Lințesti, comuna Cotmeana/ jud.Argeș – in blocul alimentar au fost identificate carne de porc si pui, produse lactate (cascaval, brânza dulce, ), produse de panificatie fără elemente de identificare care să permită trasabilitatea produsului și încadrarea în data limita de consum, produse cu data durabilității minmale sau data limita de consum depăsită, utilizarea în blocul alimentar a unor recipiente/ instrumente improprii din plastic și/sau lemn.

În unitatea de cazare, in două din camerele verificate, s-a constatat existenta unor urme de infiltrații de umezeala in zona plafonului/ plafon cu tencuiala deteriorată, decojita, urme de praf, lipsa plase de țânțari la ferestre, filtrele din dotarea aparatelor de aer conditionat nu erau igienizate corespunzator, existenta unei veioze cu cablul de alimentare deteriorat

(...). Pentru situaţiile descrise mai sus au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale dintre care amenzi in valoare de 260.000 lei. La 4 operatori economici au fost dispuse masuri de oprire temporara a activitatii pana la constatarea remedierii de catre comisarii ANPC.

Au fost oprite de la comercializare și/sau retrase din consum produse alimentare in cantitate de 172,7 kg si valoare totala de 5456 lei. În cadrul actiunilor finalizate la CJPC Arges in 27/28 martie 2025 au fost intocmite 51 procese verbale de constatare a contraventiei, fiind aplicate 80 sanctiuni contraventionale dintre care amenzi in valoare totala de 300.000 lei", a scris Cristian Popescu Piedone pe contul său de Facebook.