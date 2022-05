Refugiații ucraineni, mulțumiri ”în lacrimi” pentru români. Mesajele emoționante: ”Slavă României”

Au trecut exact 80 de zile de la începutul războiului din Ucraina. Este un eveniment pe care puțină lume se aștepta ca planeta să-l întâmpine în anul 2022.

Granița României cu Ucraina se întinde pe aproximativ 650 de kilometri și mulți dintre vecinii noștri s-au refugiat la noi. Societatea civilă s-a mobilizat exemplar, chiar înaintea autorităților.

Pe rețelele de socializare s-au creat grupuri speciale pentru oameni care oferă și cer ajutor. Acum, multe dintre mesajele de acolo sunt de mulțumire și sunt emoționante.

Ucrainenii sunt recunoscători, apreciază și promit să ne primească la ei, când se termină războiul, cu aceeași căldură. Explică, într-o română stâlcită de Google Translate sau în engleză, ce mult a însemnat pentru copiii lor ajutorul primit, cum le-a adus un zâmbet sau lacrimi de fericire în vremurile acestea aprige.

Câteva mesaje emoționează și cititorul până la lacrimi. Unul dintre ele este al Alinei Boycenko. Femeia povestește cum a arătat viața ei în aceste luni și cât de mult a apreciat ajutorul românilor: ”După începutul războiului, am fost voluntar, am fost la Bucha și Gostomel. Acum o lună, cu doi prieteni și cu cei trei copii ai noștri, am venit la București de la Kiev, pentru că la Kiev a devenit foarte înfricoșător - explozii constante, sirene, copiii dormeau în baie, le era frică constant și întrebau dacă se trezesc mâine dimineață.”

”În București, ne-am instalat într-un cămin studențesc. Pe lângă noi, aici locuiesc aproximativ 170 de ucraineni. Deoarece acesta este un hostel, este clar că nu toate condițiile au fost confortabile pentru copii. Acum câteva săptămâni, am apelat la acest grup pentru ajutor cu o solicitare de a închiria sau de a vinde ieftin lucrurile de care aveam nevoie. În 2 zile am primit probabil o sută de răspunsuri. Ne-au adus tot ce le-am cerut în postare. Oamenii au venit și ne-au trimis colete. De fiecare dată, abia îmi puteam reține lacrimile. După ce am luat lucrurile, toată ziua, fetele și cu mine am stat și am plâns toată seara. Am văzut în ochii acestor oameni frumoși, că ne împărtășesc durerea. Sunt foarte impresionată de o astfel de grijă, bunătate și receptivitate”, povestește ea despre cum au ajutat-o românii.

Și nu a uitat să le mulțumească, arătându-le și o fotografie cu cei mici în țara noastră: ”da, nu vorbim românește și uneori nu am putea să vă mulțumim suficient, dar fiecare dintre voi este acum în inimile noastre. Pentru mine, atitudinea ta față de noi este doar un miracol. Voluntari la graniță, gări și alte locuri, oameni care ne-au oferit locuințe, oameni care ne-au ajutat cu cele de primă necesitate, cu daruri pentru copiii noștri - Dumnezeu să vă apere și să fie totul bine în viața voastră. Sunteți incredibili! România a devenit a doua mea casă datorită unor oameni ca voi”.

Alte mesaje sunt mai scurte, dar transmit esențialul. ”Vreau doar să le multumesc tuturor românilor pentru sprijin și amabilitate! Sunteți cei mai buni❤️❤️❤️ Mulțumesc !!!! Din inimă în inimă!”, a scris pe un grup de Facebook Julia Aleksandrovna.

Unii oameni au povestit în detaliu ce a însemnat să fie refugiați în România, dar au menționat de la început sensul mesajului: ”Aceasta este o postare de mare recunoștință poporului român. Stăm în România de aproape 2 luni minunate și acum este timpul să mergem mai departe în Canada. România a fost ca o punte între fosta noastră viață și cea viitoare”.

”Pe de o parte, a fost o perioadă dificilă de acceptare și de trecere prin durerea pe care războiul o aduce în viața ucraineanului. Pe de altă parte, a fost o perioadă de noi deschideri și de întâlniri cu oameni incredibili. Vreau să vă spun cât de valoroasă este primirea dumneavoastră caldă pentru noi, deoarece este foarte important să ne dăm seama că nu suntem singuri în vremuri atât de dificile. Ne-am confruntat cu grija românilor imediat după ce am trecut granița”, scrie pe Facebook Aleksandra Verevkina.

Tânăra ucraineană a enumerat toate lucrurile frumoase de care a avut parte în România: ”Numărul mare de voluntari implicați, care a fost gata să ne ajute în drumul nostru de la Siret către București și ne-au oferit bilete gratuite, mâncare gratuită și cuvinte de sprijin. Familia amabilă si prietenoasă ne-a găzduit în casa lor si ne-a pus la dispozitie tot ce trebuie. Familia pe care am întâlnit -oîn parc, ne-am împrietenit și am petrecut un timp minunat împreună. Ne-au arătat locuri uimitoare din București și au făcut totul pentru a ne face fericiți. Grădinița pentru copii ucraineni, care a fost organizată de români și a oferit și părinților sprijin informațional. Transport public gratuit, lucruri gratuite în centrul Romexpo. Un bărbat care a reacționat rapid la postarea mea din acest grup și a împrumutat o bicicletă pentru copilul meu. Oameni care tocmai ne-au dat bani în transportul în comun, ne-au plătit cumpărăturile din magazin, vânzători care ne-au făcut niște reduceri sau ne-au oferit produse gratis, oameni care ne-au îmbrățișat și cu care am avut o conversație de susținere pe terenul de joacă. Copiii voștri sunt și ei incredibili, am primit sprijin și de la copii, imaginați-vă, un preadolescent, de vreo 10 ani, care câștigă niște bacșișuri la parcarea cărucioarelor la supermarket și ne-a oferit mereu un cărucior gratuit, pentru că suntem din Ucraina. Există un număr imens de astfel de acte de bunătate care ni s-au întâmplat în mod constant”.

”Sunt foarte recunoscător poporului român pentru tot ceea ce faceți pentru mine și pentru alți ucraineni. Sunteți oameni buni și simpatici, cu inimi calde. M-ai învățat cum să accept ajutorul. Acum avem o înțelegere clară a ceea ce sunt adevărații frați și prieteni ai ucrainenilor. Sunt atât de fericit că am putut să întâlnesc și să simt astfel de oameni minunați, români. Dumnezeu să binecuvânteze România! Slavă României!

Glorie Ucrainei!”, a conchis tânăra.

O altă postare care arată aprecierea refugiaților ucraineni pentru români este a Ludmilei Schudlak: ”bună ziua, vreau să-mi exprim imensa recunoștință față de întregul popor român. Mulțumim frumos tuturor celor care ne-au ajutat, sunt oameni minunați, cu suflet imens, ne-au ajutat să găsim locuințe, ne-au ajutat să rămânem în siguranță și confortabil, ne-au ajutat copiii să se bucure în așa zile grele pentru țara noastră. Ne vom aminti mereu de ei și de bunătatea lor față de noi, pentru căldura pe care ne-au arătat-o nouă și copiilor noștri. Aș vrea să le mulțumesc și acestor oameni care au pus zâmbete pe fața copiilor noștri și au ajutat ca zilele lor de naștere să fie la fel de vesele și dulci ca înainte de război. Multumim din suflet AliNE cake boutique, @TAG, Nikolay si Silvia, Florian, Tudor și tuturor oamenilor care ne-au ajutat și ne ajută, în acest minunat și cochet oraș Piatra Neamț. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și fericire vouă și familiilor voastre. Sperăm la o pace grabnică în țara noastră, iar ușile caselor noastre vor fi mereu deschise, ca inimile voastre pentru noi acum”.

”Dragi români, ne bucurăm că v-am ales țara. Copiii noștri sunt fericiți și în siguranță, ne faceți un mare bine. Acum aș vrea să vă mulțumesc pentru tot. Când războiul se termină, vă vom aștepta în Ucraina și vom face pentru voi ceea ce faceți pentru noi. Fie ca binele vostru să se întoarcă la tine și să nu cunoașteți niciodată cuvântul război”, este un alte mesaj scris din inimă de Victoria Volynets, care atașează și o poza cu cei doi copilași ai ei.

”Astăzi este ziua prințesei mele. Aș dori să îmi exprim cea mai profundă recunoștință pentru realizarea visului ei. Lacrimi de bucurie în ochii mei. Aveți o inimă bună, mă înclin în fața voastră. Dumnezeu să vă dea sănătate”, a scris Elena Palamarchuk, mulțumindu-le oamenior pentru cadourile primite de copila ei.