Sute de evrei au venit de la New York, pentru a participa la inaugurarea unei sinagogi, la Sighetu Marmației

Zborul charter a ajuns pe aeroportul din Satu Mare în jurul orei 14:30. Mulți dintre oamenii aflați la bordul aeronavei au ajuns în țara noastră cu emoție. Vor vedea pentru prima dată pământurile unde s-au născut părinții și bunicii lor.

Grupul celor peste 200 de evrei care a ajuns joi în România va participa la inaugurarea celei mai mari și mai moderne sinagogi din vestul țării. Mulți au contribuit financiar la construcția acesteia.

“Sunt din Brooklyn New York, născut și crescut în New York, dar tatăl meu este de aici. Bunica mea s-a născut aici, în Satu Mare, la fel și părinții mei. Sunt om de afaceri și am contribuit la noua sinagogă și sunt foarte mândru de asta”, a povestit unui dintre ei, potrivit presasm.ro.

Totodată, zeci de rabini din toată lumea vor fi prezenți la eveniment. Primii au sosit de la Paris. Un alt avion a venit din Germania.

Dinastia iudaică ultraortodoxă din Brooklyn își are originile în Satu Mare. Aaron Teitelbaum, rabinul șef al acesteia, a ajuns și el la Satu Mare.

Sighetu Marmației este considerat un oraș sfânt de către comunitatea hasidică Sătmar. În oraș, încă din anul 2017, a început construcția unui complex evreiesc. Acesta cuprinde Noua Mare Sinagogă, dar și o școală iudaică, restaurante și un hotel kosher, iar municipiul va deveni un loc de pelerinaj pentru evreii hasidici din întreaga lume.

Inaugurarea sinagogii va avea loc vineri, 5 octombrie, și va debuta cu o slujbă religioasă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal