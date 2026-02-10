Transparency International: România e percepută drept una dintre cele mai corupte ţări din UE. Doar două state vecine sunt sub noi

Transparency International: România e percepută drept una dintre cele mai corupte ţări din UE. Sursa foto: Facebook/Direcția Națională Anticorupție

Indicele de Percepție a Corupției (IPC) în 2025, publicat de Transparency International, arată că România rămâne una dintre cele mai corupte ţări din Uniunea Europeană. Doar Bulgaria şi Ungaria stau mai prost decât noi la acest capitol. Cu 45 de puncte din 100 posibile în IPC 2025, România înregistrează de asemenea o stagnare, diferența față de 2012 fiind de doar un punct în plus. Cu un scor care a variat de la un an la altul cu 1 – 2 puncte, România rămâne printre ultimele trei state din UE în clasamentul IPC, alături de Bulgaria (40) și Ungaria (40).

Danemarca, Finlanda şi Suedia au cea mai bună imagine dintre ţările din UE, în care lupta anti-corupţie pare că funcţionează.

Este nevoie mai mult ca oricând de leadership eficient și de instituții independente care să susțină standardele de integritate. Indicele de Percepție a Corupției măsoară nivelul corupției din sectorul public. România obține 45 de puncte din 100 posibile în IPC 2025, cu 1 mai puțin ca anul anterior și mult sub media UE de 62 de puncte, notează Transparency International.

Lupta anti-corupție bate pasul pe loc

Corupția se înrăutățește la nivel global, chiar și democrațiile consolidate înregistrează o creștere a corupției, pe fondul declinului în leadership, relevă Indicele de Percepție a Corupției (IPC) 2025 lansat astăzi de Transparency International.

La nivel european, progresele anti-corupție stagnează de peste un deceniu, media UE fiind și în acest an de 62 de puncte.

Indicele de Percepție a Corupției măsoară percepția asupra corupției existente în sectorul public din 182 de state și teritorii, prin agregarea datelor din 13 surse independente. Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, în care zero înseamnă “foarte corupt”, iar 100 “deloc corupt”.

Statele cu democrații puternice au, în medie, un scor de 71 de puncte în cadrul IPC. Niciuna dintre aceste ţări nu are sub 50 de puncte. Prin contrast, democrațiile fragile înregistrează un scor mediu de 47 de puncte.