George Simion, avertisment dur, după ce exit-poll-ul a anunțat intrarea AUR în Parlament

"Suntem surpriza acestor alegeri pentru că românii s-au săturat de hoție, de minciună și de lipsa de atașament față de valorile naționale. Această primă bătălie nu s-a terminat deloc, estimările noastre arată un număr de 500.000 de voturi pentru AUR. Rog fiecare reprezentant din secția de votare care este sub sigla AUR să rămână până la final, până are în mână o copie după procesul verbal.

În mod normal, scorul nostru electoral nu este cel arătat de sondaje sau de exit-poll-uri, ci trebuie să ajungă la 8-9%", a spus George Simion.

Acesta a transmis un avertisment dur Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

Claudiu Târziu, co-președinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor: Aplauzele pentru victorie vor veni mai târziu, când vom avea confirmarea intrării în parlament, că am luat un procentaj suficient de mare să facem ce am promis. Atunci vom putea spune că am început o revoluție conservatoare. Noi suntem cei care au apărat libertatea românilor în acest an plin de retricții, de abuzuri de către un guvern care se comportă dictatorial, deși este minoritar. Noi suntem cei care luptăm pentru suveanism, identitatea națională, pentru România Mare în granițele ei naturale. Suntem cu patrioții, nu cu globaliștii.

Rezultate exit poll alegeri parlamentare 2020. Singurul exit poll din România a fost prezentat la ora 21.00 pe Antena 3 şi pe site-ul antena3.ro. La Antena 3 afli cine sunt câştigătorii alegerilor.

Antena 3 a comandat singurul exit-poll din ţară, realizat de CURS-Avangarde, iar rezultatele arătate de acesta le veţi putea vedea doar urmărind postul nostru de televiziune.

Primele rezultate exit poll la alegerile parlamentare 2020:

1. PSD - 30,5%

2. PNL - 29%

3. USR-PLUS - 15,9%

4. UDMR 5,7%

5. AUR - 5,2%

6. PRO România - 5%

7. PMP - 5%

8. PER - 1,1%

9. PPU-SL - 1,1%