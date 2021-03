Măști COVID-19 numai pentru nas. Oamenii le pot purta în timp ce mănâncă

Măștile pentru nas, purtate sub o mască completă, care se leagă normal, în spatele urechilor au fost dezvăluite într-un videoclip demonstrativ, scrie Reuters.

Părerile cu privire la această mască sunt împărțite. Unii cred ca această invenție este amuzantă, însă alții au fost foarte ironici, luând în derâdere aspectul măștii de nas, care aduce, spun ei, cu un nas de clovn. "Cu greu o invenție nouă, clovnii le poartă de ani de zile", a postat un utilizator.

Celulele umane care oferă oamenilor simțul mirosului sunt un punct cheie de intrare pentru coronavirus, ceea ce face ca acoperirea nasului să fie importantă, potrivit Universității Johns Hopkins. Dar, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca oamenii să poarte măști care să-și acopere atât nasul, gura cât și bărbia, pentru a se proteja cel mai bine de virus. Și studiile Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au arătat că mai mult material de mască este în general mai bun decât mai puțin. Luna trecută, un studiu CDC a arătat că dubla mascare poate reduce semnificativ răspândirea coronavirusului.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' which they say protects you while eating and drinking pic.twitter.com/juzIGAhSrP