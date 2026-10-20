GRAMPET, despre insolvența STB: Nu am propus și nu am susținut societatea lui Remus Borza

Reprezentanții grupului afirmă că au încercat să identifice soluții pentru continuarea activității STB și evitarea insolvenței. Foto: Ciprian Ciucu/Facebook

GRAMPET Group, grupul controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, a respins, marți, orice implicare în desemnarea societății Euro Insol, condusă de Remus Borza, în procedura de insolvență a Societății de Transport București (STB).

Aceste precizări au loc după apariția unor informații în spațiul public referitoare la relația dintre grup, Electroputere VFU Pașcani și numirea administratorului judiciar.

Reprezentanții grupului afirmă că au încercat să identifice soluții pentru continuarea activității STB și evitarea insolvenței.

Aceștia au mai subliniat că decizia a fost luată pentru a evita un blocaj instituțional care ar fi putut afecta direct călătorii din București.

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la situația STB și la implicarea GRAMPET Group în procedura de insolvență a societății, facem următoarele precizări:

GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani au susținut constant, prin mesaje publice și demersuri instituționale, identificarea unor soluții care să asigure continuitatea activității STB și evitarea insolvenței societății.

Deși sentințele judecătorești definitive obținute în instanță permiteau executarea silită a penalităților rezultate din litigiu, am ales cu bună-credință să nu blocăm conturile Societății de Transport București sau ale Primăriei, evitând conștient riscul unui blocaj instituțional major care ar fi afectat direct cetățenii”, au transmis reprezentanții grupului, într-un comunicat de presă.

GRAMPET a amintit și propunerea făcută publică în data de 21 iulie 2026, prin care s-a declarat dispusă să renunțe la 90% din creanța acumulată, în cadrul unui acord care să permită deblocarea situației și gestionarea obligațiilor financiare ale STB.

„Cea mai concretă dovadă a acestei abordări este propunerea făcută publică la 21 iulie 2026, prin care GRAMPET Group s-a declarat dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată, în cadrul unui acord menit să contribuie la depășirea blocajului existent și la gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB. Inițiativa a fost gândită pentru protejarea transportului public din Capitală și pentru a aduce la aceeași masă toate părțile relevante.

În cadrul procedurii de insolvență deschise la cererea STB, desemnarea administratorului judiciar provizoriu a revenit exclusiv judecătorului-sindic. GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani nu au propus și nu au susținut societatea domnului Remus Borza, EURO INSOL S.P.R.L., în această procedură.

Creanța Electroputere VFU Pașcani are la bază hotărâri judecătorești definitive. La 30 octombrie 2025, compania a obținut pentru a treia oară o decizie favorabilă din partea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), confirmată definitiv, de fiecare dată, de Curtea de Apel București”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții grupului au mai transmis că susțin clarificarea situației prin procedurile legale și că obiectivul a fost identificarea unei soluții care să permită continuarea proiectului tramvaielor și protejarea transportului public din București.

„GRAMPET Group consideră că un litigiu comercial și obligațiile financiare aferente se analizează pe baza documentelor contractuale și a hotărârilor judecătorești relevante. Cauzele dificultăților financiare ale STB și eventualele responsabilități se stabilesc de către instituțiile competente, pe baza documentelor, iar GRAMPET Group susține pe deplin o astfel de clarificare”, se arată în încheiere.

Despre GRAMPET Group

GRAMPET Group este prima multinațională românească și un pionier în domeniul dezvoltării de soluții integrate de transport de marfă și logistică.

Cu o activitate de peste 27 de ani pe piața locală și europeană – având afaceri în Germania, Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – GRAMPET este, astăzi, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă.

Deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă - Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în nordul Bucureștiului.

Despre Electroputere VFU Pașcani

Cu o tradiție de peste 156 de ani, Electroputere VFU Pașcani, membră a GRAMPET Group, este un pilon important al industriei trenurilor de călători și un loc de excelență în fabricarea, modernizarea și întreținerea materialului rulant.

De-a lungul timpului, grupul a investit peste 30 de milioane de euro în uzina de la Pașcani, cu scopul de a integra eficient noile tehnologii în activitatea sa și de a pregăti resursa umană de care dispune.

Rezultatul acestor investiții se reflectă în proiectele de succes ale fabricii, un bun exemplu fiind chiar lansarea trenului LEON, un simbol al revitalizării industriei feroviare românești. Acesta este primul automotor DMU construit integral în România după mai bine de opt decenii, certificat CE și pregătit să circule în întreaga Europa.