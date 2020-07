eMAG reduceri. 3 frigidere mai ieftine si cu 30%, alegeri excelente pe canicula de 37 grade

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada in care temperaturile au crescut ametitor de mult.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

In ultimele zile, temperaturile au ajuns pana la 37 de grade Celsius, asa ca este important ca alimentele din frigider sa fie in siguranta si sa ramana proaspete si reci.

Am analizat si noi ofertele si am descoperit mai multe frigidere eficiente care au reduceri si de o treime din pret.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

1. Un frigider cu doua usi Star-Light FDDV-213A+, 213 l, Clasa A+, H 144 cm, Alb, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri frigidere.

In plus, frigiderul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

Pretul este AICI.

Prospetime maxima, consum minim - Spuneti adio consumului ridicat de energie electrica. Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata. Este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica.

Asta pentru ca, spre deosebire de modelele anterioare, frigiderul Star-Light FDDV-213A+ consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+.

Spatiu generos de stocare - Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ dispune de spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra. Compartimentele va ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate.

Rafturile ajustabile, usa reversibila sau spatiul suficient pentru sticle, de pe usa, va permit o depozitare eficienta.

Dezghetare automata - Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces; in schimb, puteti petrece clipe minunate alaturi de cei dragi.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

2. Frigiderul cu doua usi LDK LF 220, Capacitate 204 l, Clasa A+, H 143,5, Alb, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri frigidere.

In plus, frigiderul beneficiaza de o garantie sporita, de 5 ani.

Pretul este AICI.

Frigiderul LDK LF 220, incadrat in clasa energetica A+ este o alegere excelenta in categoria sa, oferind un volum net al frigiderului de 166 litri, iar congelatorul de 40 litri, fiind ideal pentru persoanele singure sau familiile tinere.

Clasa energetica A+ asigura un consum optim si o economie de aproximativ 20% fata de produsele similare din clasa energetica A.

Cele 2 rafturi ale frigiderului, impreuna cu sertarul separat pentru legume-fructe, va garanteza pastrarea prospetimii si gustului lor, nealterat de celelalte alimente.

eMAG reduceri frigidere ieftine

Rafturile sunt ajustabile astfel incat puteti sa va compartimentati zonele frigiderului in functie de nevoile dumneavoastra.

Rafturile au o rezistenta ridicata ce o ofera o siguranta sporita, permitand plasarea de produse pana la o greutate de 20 kg.

In plus pe usa frigiderului veti gasi un compartiment pentru depozitarea sticlelor mari, iar in partea superioara veti regasi suporul pentru oua.

Toate frigiderele LDK sunt prevazute cu un termostat intuitiv, avand rolul de a regla temperatura in functie de nevoi, precum si in functie de temperatura ambientala.

Nivelul de siguranta al frigiderului este asigurat de o garnitura a usii ce contine substante speciale, impiedicand patrunderea bacteriilor si formarea mucegaiului. Astfel, poti pastra alimentele in conditii de maxima igiena, practic prelungind durata de viata a prospetimii lor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Albatros

3. Frigiderul Albatros FA29+ , 212 l, Clasa A+, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este AICI.

Frigiderul are un volum net total de 212 litri. In vreme ce frigiderul are un volum de 171 de litri, restul fiind reprezentat de congelator.

Frigiderul beneficiaza de un sistem de dezghetare automat, 4 rafturi, 4 rafuri pe usa, si functii precum iluminare LED.

De asemenea, frigiderul are un termostat reglabil, picioruse reglabile si usi reversibile.

Nivelul de zgomot este de 42 dB, iar consumul anual de energie este de 219 kWh.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.