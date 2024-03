Comuna din România unde primarul a cumpărat brelocuri de zeci de mii de lei, ca să nu mai încurce cheile: "Am luat 1.000. Nici nu știu dacă-mi ajung toate"

Primarul unei comune din România s-a gândit să achiziționeze sute de brelocuri personalizate pentru a nu mai încurca cheile de la instituțiile pe care le administrează.

S-a întâmplat în localitatea Brazi, județul Prahova, acolo unde edilul, Leonaş Radu, s-a gândit să cumpere brelocuri personalizate înainte de alegeri, în valoare de 20.000 lei.

Contactat pentru un punct de vedere de echipa Antena 3 CNN, edilul comunei Brazi a spus:

"Păi, datorită faptului că am o grămadă de instituții, începând cu școlile, care și la mine la primărie, deci Primăria Brazi, am probabil că vreo 100 de uși și am zis în felul următor, ca să nu se mai amestece, că tot le puneam cu fel de etichete și avem şi un panou să fie ceva cu emblema comunei Brazi și să le folosim.

Am patru săli de sport, am o grămadă de chei care sunt necesare. Fiecare cameră are o cheie. Nu știu dacă ați văzut școlile din comuna Brazi... am patru școli, patru grădinițe, patru săli de sport, Primăria... că nici nu știu dacă-mi ajung toate (n.r brelocurile). Dacă nu mă înșel, am luat 1.000 de brelocuri" a spus primarul comunei Brazi.

"Așa am gândit-o. Am zis ca să fie ceva emblematic pentru fiecare instituție"

Întrebat dacă localitatea pe care o administrează are tot ce este necesar pentru cetăţeni, de exemplu canalizare, gaze şi mai lipseau doar brelocurile, edilul a spus:

"Nu că-mi lipseau brelocurile. Am zis ca să fie ceva emblematic pentru fiecare instituție, cu stema comunei Brazi. Nu că lipseau. Deci, așa am gândit-o.

Am 52 de kilometri de rețea pe gaze, 52 de kilometri de rețea stradală. Cantină socială nu, nu avem.

Am gândit-o eu ca să nu fie alt tip de hârtiuță sau alt sistem și am comandat niște brelocuri ca să nu încurce cheile.

"Trăim într-o ţară cu oameni care au idei năstrușnice"

Întrebat despre aceste aberaţii în prag de campanie electrotală, Adrian Negrescu, analist economic, a spus:

"Asta e marea problemă în România, mai ales cu comunitățile astea bogate, pentru că ați văzut, primarul se laudă că la ei au de toate. Trăiesc foarte bine, nu le trebuie nimic. Ei, când ai foarte mulți bani și n-ai capacitatea de a judeca într-adevăr în necesitatea cheltuirii banului public ajungi la astfel de aberație. Aduceți-vă aminte că suntem în România, unde s-au inventat piramidele de borduri,unde s-au inventat palmierii puși pe mijlocul pasajelor. Adică trăim într-o ţară cu mulţi oameni cu idei năstrușnice care, din păcate, în absența unei legislații foarte bine pusă la punct, își fac de cap și își fac de cap de ani de zile. Nu reprezintă așa ceva nou.

Eu am rămas la declarația asta și mie mi se pare importantă: avem de toate. Cred că ar trebui să se ia de mână cu dl. Lazăr de la BNR. Şi dânsul crede că în România se trăiește bine, încât ar trebui să fim mulțumiți", a spus Adrian Negrescu, analist economic la Antena 3 CNN.